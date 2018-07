ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El ministre d'Afers Exteriors, la UE i Cooperació, Josep Borrell, ha donat instruccions a l'ambaixadora d'Espanya a Bèlgica, Cecilia Yuste, perquè demani al Govern belga que comparegui en la causa oberta en aquest país contra el jutge Pablo Llarena i defensi la immunitat de jurisdicció d'Espanya i del mateix magistrat.

Segons han informat Europa Press fonts Exteriors, d'aquesta forma, Borrell ha donat curs a la petició que li ha fet el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes.

Lesmes s'ha dirigit per escrit a Borrell i a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per demanar-los que realitzin "les actuacions corresponents per assegurar la integritat de l'acció de l'Estat" i del jutge d'instrucció del procés independentista, Pablo Llarena, davant de la demanda civil presentada a Bèlgica per l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i quatre exconsellers a l'estranger contra el jutge de l'alt tribunal.

En concret, ha demanat a l'Executiu que "conforme a la pràctica processal belga" requereixi Bèlgica que comparegui davant dels seus propis tribunals en defensa de "la immunitat de jurisdicció d'Espanya i del jutge del Tribunal Suprem demandat".

El Govern donarà curs a la petició de Lesmes amb una "nota verbal", que és la forma habitual de comunicació dels ambaixadors amb els Governs dels països davant dels quals estan acreditats.

De moment no està prevista cap conversa sobre aquest assumpte del ministre Borrell amb el seu homòleg belga, Didier Reynders. No obstant això, ambdós estaran demà a Brussel·les, on se celebra la Cimera de l'OTAN que durarà fins dijous.

