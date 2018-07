ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

L’exconseller empresonat Josep Rull ha descartat renunciar al seu escó de diputat. “Em temo que si cedim, si renunciem a l’escó, obriríem la porta que el Tribunal Suprem i no el poble de Catalunya sigui qui esculli els seus representants”, ha afirmat en una entrevista realitzada quan era a Estremera abans del seu trasllat a la presó catalana de Lledoners.

Rull qualifica “d’infàmia” que es pugui aplicar la llei d’enjudiciament criminal per suspendre diputats amb l’objectiu “d’alterar les majories democràtiques del Parlament”. Així s’ha expressat uns dies abans que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, hagi fet pública la resolució de suspensió de sis dels diputats processats per rebel·lió. Preguntat per si creu que podrà ser restituït com a conseller aquesta legislatura, no s’ha mostrat “massa optimista” argumentant que el Suprem “s’ha refugiat en la venjança”. I tot i la “rebaixa de tensió” amb el govern de Sánchez, Rull s’ha mostrat “escèptic” tot recordant que el PSOE va ser “un dels pares del 155”.

Sobre si hi ha més possibilitats de sortir de la presó si renuncia a l’acta de diputat Rull ha assegurat que no hi ha més possibilitats. “Avui, en el nostre cas, la presó preventiva està concebuda com un càstig, com una bestreta de la condemna que es considera com a certa, independentment del judici oral”. Es vol “alterar les majories democràtiques del Parlament. És una infàmia. En qualsevol cas, jo sempre estaré a disposició del president, però em temo que si cedim, que si renunciem a l’escó, obriríem la porta a que sigui el Tribunal Suprem i no el poble de Catalunya qui esculli els seus representants”.

Segons Rull, els poders de l’estat estaven convençuts que els independentistes no guanyaríem les eleccions. “Per això, Llarena ens deixa sortir de la presó a uns quants el 4 de desembre. Per això, líders del PP, Cs i PSOE, membres de la caverna mediàtica reptaven en termes quasi testosterònics el president Puigdemont a presentar-se a les eleccions, per bé que ja era a Bèlgica i ja havia comparegut davant de la justícia d’aquell estat”. Aquesta és la raó per la qual l’exconseller considera que van poder ser candidats i no poden ser consellers o se’ls pretén suspendre com a diputats. “L’arbitrarietat com a concepte”, diu.

Informa: ELPUNTAVUI.CAT (12-8-2018)