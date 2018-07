ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

"Alemanya derrota Llarena: presos al carrer "

'El que hem viscut avui és la derrota inapelable de la justícia espanyola, que ha instruit un judici que ja no pot tenir lloc. '

Vicent Partal





Tots deveu recordar que fa uns dies la premsa espanyola especulava amb la possibilitat que el jutge Llarena refusàs l’extradició del president de la Generalitat, si era solament per malversació. La raó era que, si passava això, el judici contra els dirigents independentistes esdevenia impossible. Doncs acaba de passar això. Evidentment, seria millor que ni tan sols la malversació es posàs sobre la taula, però, així i tot, la decisió del tribunal alemany és enormement positiva, perquè liquida de manera definitiva i inapel·lable el relat del jutge espanyol.

La sentència és molt explícita quan diu que els delictes de rebel·lió i sedició són ‘inadmissibles’, una paraula que difícilment podria ser més clara. I decidint, a més, que mentre dure el recurs que ara activaran els seus advocats, el president continue vivint en llibertat a Alemanya i no siga lliurat a Espanya. Aquest és un gest molt significatiu.

El text dels jutges alemanys fa miques tota la instrucció de Llarena. Especialment perquè diu que no hi ha rebel·lió enlloc i deixa per escrit que ‘Puigdemont solament es va preocupar de fer el referèndum i no fou el “líder espiritual” de la violència [del primer d’octubre]’.

I aquest és el punt clau de tot plegat. Fins ara Suïssa havia decidit que no atendria cap demanda contra Anna Gabriel i Marta Rovira perquè considerava que el cas era polític. I Bèlgica havia desestimat d’emprendre accions contra Puigdemont i els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí perquè la demanda espanyola era mal formulada. Això que fa Alemanya és molt diferent. Ho canvia tot.

Perquè Alemanya diu a Espanya que no hi ha cap delicte de rebel·lió ni de sedició i que el president Puigdemont, si finalment és lliurat a Espanya –que ja ho veurem–, no hi podrà ser jutjat de cap manera ni per rebel·lió ni per sedició, sinó solament per malversació. Cosa que equival a dir que tot el muntatge político-judicial de Llarena resta anul·lat. Això que hem viscut avui és la derrota inapel·lable de la justícia espanyola, que ha instruït un judici que no ja no es pot fer.

I això hauria de tenir conseqüències immediates també per als presos. És impossible d’acusar de rebel·lió una gent que, en tot cas, eren subordinades, en termes judicials, del president Puigdemont. No es pot sostenir l’acusació sobre el vice-president Junqueras i els consellers si no és possible d’acusar el president. Llarena i l’estat espanyol hauran de refer la instrucció si no volen caure en el ridícul més espantós i violentar Europa fins a uns nivells que ja no serien tolerables. L’estat espanyol, si vol intentar-ho, ara sols podria jutjar el govern acusant-lo de malversació, amb penes màximes de cinc anys. I amb això no sembla que puga justificar la presó preventiva d’uns polítics que avui mateix haurien de ser alliberats.

Pedro Sánchez té , doncs, la gran oportunitat de demostrar que no és Rajoy i hauria d’ordenar a la fiscal general la retirada immediata dels càrrecs de rebel·lió i sedició i la posada en llibertat dels presos polítics, que hem de recordar que estan en una injusta presó provisional que avui s’explica encara menys que mai.

Em permetran que acabe amb una anècdota personal. Vaig ser a Berlín el dia de la conferència de premsa del president Puigdemont, posterior al seu alliberament de la presó. Li vaig preguntar si era cert el rumor segons el qual s’havia lliurat a les autoritats alemanyes. I ell em va repondre que no. Però va dir: ‘sabia que jo havia de córrer riscos i els he corregut’. Avui hem vist fins a quin punt això pagava la pena.

