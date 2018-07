ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

La germana de Carles Puigdemont, Anna Puigdemont, ha animat a participar a la manifestació que es farà aquest dissabte a Barcelona, en favor dels "presos polítics" i els exiliats. La germana de l'expresident espera una assistència "massiva" de persones per tal que Alemanya "vegi amb uns altres ulls el que estem reclamant".



Tant l'ANC com Òmnium consideren "absurd" que s'arribi a jutjar Puigdemont per malversació i a d'altres encausats per rebel·lió. Les entitats sobranistes, però, ja han deixat clar que "tampoc accepten" que es processi l'expresident per un delicte de malversació. "Tenim molt clar que només volem que el president Puigdemont torni en llibertat. Posar les urnes perquè els ciutadans decideixin no és cap delicte", ha reblat el president d'Òmnium al Gironès, Sergi Font. De moment ja s'han omplert una vintena d'autocars de diferents pobles de la demarcació que aniran a Barcelona aquest dissabte.

La germana de Carles Puigdemont espera que la manifestació en favor dels "presos polítics", que es farà a Barcelona aquest dissabte, serveixi perquè els jutges alemanys "vegin amb uns altres ulls" l'extradició de l'expresident català. En una compareixença per explicar quins serien els actes que es farien des de Girona de cara a la reivindicació del cap de setmana, Anna Puigdemont ha reconegut que encara no havia pogut parlar amb el seu germà, però espera que la marxa sigui "massiva". "Si la gent surt al carrer, ens dona força per seguir endavant", ha reblat en una roda de premsa en la que ha comparegut en representació dels familiars dels presos i dels exiliats.

A la germana de Puigdemont l'han acompanyat el president d'Òmnium al Gironès, Sergi Font, i el seu homòleg de l'ANC a Girona, Adam Bertran. Tots dos han coincidit a qualificar d'"absurd" el fet que es pugui jutjar a alguns presos per rebel·lió, i en canvi Puigdemont per malversació. "Si el cap de la trama segons Llarena no està encausat per aquest delicte, com ho poden estar els altres", ha assenyalat Bertran.

Per la seva banda, Font ha deixat clar que "tampoc accepten" que es jutgi "se'l jutgi" per malversació. "Esperem que amb els recursos que han d'interposar les defenses es vegi que no hi ha hagut cap delicte", ha assenyalat. Font ha deixat clar que els presos "són ostatges" i per tant "no hi haurà cap pacte amb la Fiscalia".

Bertran ha demanat que "algunes persones reflexionin" després de la decisió dels jutges alemanys i espera que "al final s'imposi el sentit comú". "Aquesta situació d'incertesa s'acabarà resolent perquè no hi ha cap delicte de malversació i no acceptarem cap judici contra Puigdemont o la resta de presos i exiliats", ha etzibat.

Informa:DIRECTE.CAT (12-8-2018)