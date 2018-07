ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

La mesa del Parlament s'ha reunit aquest dijous i, malgrat que no ha deliberat en sí sobre la suspensió amb caràcter immediat dels diputats processats per rebel·lió ordenada pel jutge Pablo Llarena, sí que ha decidit que encarregarà un informe jurídic als lletrats del Parlament perquè aquests expliquin com s'ha d'aplicar el contingut de la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem.

En qualsevol cas, però, indiquen que el Parlament encara no ha rebut la notificació de suspensió immediata dels diputats enviada per l'alt tribunal, i asseguren que no queda clar si la insòlita substitució temporal de tots ells és viable. Mentre aquesta notificació no arribi, els diputats per qui Llarena demana la suspensió mantenen els privilegis en sou i capacitat de vot.

L'informe és una petició que el PSC va fer aquest dimecres, i que finalment la mesa ha volgut materialitzar. De moment, però, la decisió d'aplicar o no la suspensió es demora fins que es conegui el contingut de l'informe dels lletrats.

Sense canvis, fins que no arribi la notificació del Suprem

Els tempos s'acceleren, i malgrat que no estava a l'ordre del dia, els membres de la mesa s'han avançat i han demanat un informe als lletrats sobre la notificació de suspensió immediata que arribi. Com que aquesta no ha arribat, es mantenen intactes els drets dels diputats, tot i que la pregunta principal arribarà quan la notificació ja sigui a mans del Parlament. Llavors, permetre que els diputats deleguin el vot a l'espera que es resolguin tots els tràmits parlamentaris col·lisiona amb l'ordre de suspensió automàtica ordenada pel jutge i que hauria de tenir una traducció en la retirada de vot i sou de forma automàtica. Si això no es produeix amb immediatesa, penalistes consultats apunten que s'estaria produint una desobediència. Si es fa cas de la resolució, els diputats ja no haurien de poder votar al ple previst per al 18 de juliol.

L'independentisme demana que no es renunciï i l'unionisme que s'acati

Des del punt de vista de la majoria parlamentària, la suspensió no pot comportar, en cap cas, la pèrdua de l'escó o la renúncia a l'acta. Així ho va afirmar també el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres des d'Escòcia, mentre que membres del seu partit també van voler recordar que els diputats suspesos no han estat jutjats, ni condemnats.

També els portaveus de Junts per Catalunya. Eduard Pujol ha defensat que "no es poden suspendre ni substituir els diputats" perquè, de fet, l'acusació de rebel·lió ha decaigut: "No podem suspendre ni substituir els nostres diputats perquè l'acusació de rebel·lió no es pot mantenir". A més, han defensat que s'esgotaran totes les vies polítiques i que, segons el seu punt de vista, la decisió ha de passar per ple, d'acord amb el que recull el reglament del Parlament.

La CUP ha estat més contundent al respecte. "Considerem que el Parlament no ha d'acatar la resolució i que ha de prevaldre la sobirania", ha assegurat Natàlia Sànchez, que ha demanat que es despleguin totes les eines per garantir que les persones electes puguin continuar-ho sent. I en el camí contrari a la suspensió també s'ha col·locat Catalunya en Comú. Elisenda Alamany ha defensat que "no es pot donar una suspensió automàtica dels drets polítics dels diputats", i malgrat que afirma que s'estarà a l'espera de l'informe jurídic, cal tenir molt clar que s'han de mantenir "els drets dels representants públics" de la ciutadania al Parlament.

"Nosaltres fem la interpretació que tots els diputats estan suspesos de les seves funcions i que no poden exercir el vot delegat", ha contestat sobre aquest aspecte el portaveu del PP, Santi Rodríguez. I en termes similars ha parlat Carlos Carrizosa, de Ciutadans, que ha recordat que la llei 384 bis "no deixa lloc a dubtes". "Diu que la suspensió és automàtica", ha avisat, i ha advertit que "el Parlament no pot posar a votació si acata una resolució judicial". Pel que fa al PSC, ha deixat el debat en mans dels lletrats del Parlament perquè emetin l'informe.

El risc de votar la suspensió en el ple

El president de la Generalitat, Quim Torra, va deixar clar aquest dimecres que no accepta la interlocutòria del Suprem i va instar el Parlament a respondre "de manera col·lectiva" en defensa de la seva sobirania. També el conseller de Territori, Damià Calvet, va afirmar en una entrevista a La Xarxa que la seva aposta serà "mantenir els drets polítics dels diputats electes". La preferència de la majoria de Junts per Catalunya i ERC és que l'exposició de la mesa presidida per Roger Torrent a l'acció dels tribunals sigui la menor possible. Aposten per estudiar quina és la suspensió menys lesiva per als diputats aprofitant l'escletxa que obre el jutge amb el plantejament d'una substitució temporal que no recull cap normativa vigent i que els serveis jurídics han de plantejar com aplicar.

Així, doncs, aquest dictamen que es votaria al ple recolliria una suspensió i podria retirar el sou dels diputats però contemplar una fórmula tan inèdita com l'escletxa plantejada per Llarena per garantir que el seu vot té una translació. Com que la resolució és tan ambigua i xoca amb la normativa de la cambra, l'independentisme podria optar per una solució intermitja que no passi per incorporar temporalment diputats -com suggereix el jutge-, però tampoc per ignorar la interlocutòria, sinó forçar una interpretació que, a la pràctica, mantingui la situació actual de delegació de vot permanent dels diputats represaliats. La concreció i la decisió final, però, es prendrà en comissió i, per ara, es busca guanyar temps.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (12-7-2018)