ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

L’entorn de Carles Puigdemont té intenció de fer públicament, de manera immediata, una “crida nacional a la unitat” de l’independentisme amb l’objectiu de constituir un “instrument polític ampli i transversal” que, d’una banda, vagi més enllà dels partits existents en l’actualitat i els aglutini i que, de l’altra, a partir d’ara serveixi com a plataforma d’actuació única i conjunta. La previsió és que aquest “instrument” pugui començar a ser operatiu a partir de la tardor.

Aquesta “crida a la unitat” –previsiblement un manifest amb aquest títol– serà la primera concreció sobre la idea en què fa temps que treballa l’expresident de la Generalitat de crear un moviment polític a partir de Junts per Catalunya (JxCat), una espècie de federació de l’independentisme que unifiqui la seva línia política i el doti, dins de la transversalitat que el caracteritza, de les eines necessàries per poder dur a terme una única actuació en una mateixa direcció en tots els àmbits, des de l’institucional a l’electoral, per exemple. Una idea –avançada per La Vanguardia en la seva edició del 24 de maig– que té l’impuls de figures destacades del seu entorn, com és el cas, bàsicament, de l’expresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sàn- chez, els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i el nucli fundador de JxCat, i que implicaria que dins d’aquest nou moviment s’integrin les diferents sigles que formen el panorama polític independentista: la mateixa JxCat, el PDECat i fins i tot ERC.

La intenció és que les adhesions a la “crida a la unitat” siguin, en un principi, a títol individual, com un primer pas que faciliti la posterior confluència dels partits polítics, que, en el cas d’ERC, tanmateix, es presumeix, en les circumstàncies actuals, no molt complicada, sinó pràcticament impossible, tenint en compte el seu rebuig absolut a tota iniciativa d’aquest tipus. Quin caràcter tindrà l’“instrument polític ampli i transversal” que estan dissenyant Puigdemont i el seu entorn és una qüestió que encara no està tancada. Damunt de la taula hi ha el Moviment 1 d’Octubre (M1-O), inscrit com a partit polític al registre del Ministeri de l’Interior el 14 de maig per persones considerades pròximes a l’expresident de la Generalitat, i que podria ser una opció. Al seu torn, els diputats independents de JxCat tenen constituïda l’associació Junts per la República, que en podria ser una altra. Ara bé, el nom, en tot cas, no és el punt fonamental, segons fonts coneixedores de l’estat del projecte, sinó l’articulació d’un espai que actuï de manera unificada, a l’estil, per exemple, del que a Escòcia ha estat i és l’Scottish National Party (SNP), amb independència que sigui sota la forma més clàssica d’un partit o menys tradicional d’un moviment polític.

De moment els 135 candidats de JxCat a les eleccions del 21-D han estat convocats per escrit per Puigdemont i Sànchez, i pel president de la Generalitat Quim Torra, a una trobada demà a Barcelona per fer balanç de la feina feta fins ara i analitzar el futur del projecte polític i els passos a seguir per part de l’independentisme, tot i que sense més especificacions. La sortida a la llum pública d’aquesta “crida a la unitat” no pretén, amb tot, interferir en la marxa dels actuals partits independentistes, per bé que ningú no passa per alt que el fet que tingui lloc la setmana abans de la celebració de la primera assemblea nacional –l’equivalent al congrés– del PDECat els propers dies 20, 21 i 22 no és innocu. La voluntat dels impulsors de la iniciativa no és immiscir-se en la dinàmica de la formació, però és més que probable que alguns vulguin utilitzar-ho en contra de l’actual direcció que encapçala Marta Pascal. La coordinadora general està preparant l’ampliació de la cúpula amb els tres exconsellers empresonats –Joaquim Forn, a més de Turull i Rull– i l’exconseller desplaçat a l’estranger –Lluís Puig– i la incorporació de representants de totes les famílies del partit, mentre que els sectors crítics sospesen la possibilitat de disputar-li el lideratge amb una candidatura pròpia –amb l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, al capdavant– que, de tota manera, no pensen revelar si presentaran fins al mateix moment de l’assemblea nacional.

El principal cavall de batalla entre ells ha estat, des del mateix 21-D, la manca de sintonia entre el PDECat i JxCat, i fins i tot la pugna interna que s’ha donat en alguns casos. L’equip de direcció actual del PDECat aposta per sumar amb JxCat i, en aquest sentit, ja ha acordat presentar-se a les eleccions municipals del 2019 sota el seu paraigua, mentre que els crítics són partidaris de la confluència total amb la formació que lidera l’expresident de la Generalitat. I també hi ha els qui, sense estar enquadrats en cap dels dos bàndols, opinen que l’única solució és prescindir del PDECat, tancar el partit i fundar directament aquest nou “instrument”.

Informa:LAVANGUARDIAESPAÑOLA.COM (13-7-2018)

