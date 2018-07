ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell denuncia en una entrevista al diari El País que s'ha convertit en el "pim-pam-pum de l'independentisme". Assegura que el sobiranisme ha construir "un maniqueu", que li atribueix declaracions que no ha fet i que no té "intencions de fer". El nou cap de la diplomàcia espanyola afirma que no ha percebut "cap canvi" en el govern malgrat que Pedro Sánchez, "està fent un esforç extraordinari per recuperar el diàleg; el president, el primer". Tot i això afegeix que "fer un esforç de diàleg no significa estar d'acord amb l'acord amb l'interlocutor". Reconeix que el conflicte ha arribat a "nivells crítics" durant molt de temps i que la solució no passa "per un parell de somriures i un passeig per la Moncloa".

Segons Borrell, si el president de la Generalitat, Quim Torra "insisteix" a dir que vol exercir el dret a l'autodeterminació "no hi ha manera d'impedir-li-ho" però haurà d'escoltar també al president del govern espanyol quan li diu que això "no passarà".

El nou ministre d'exteriors afirma que l'independentisme ha sabut construir un discurs "èpic i estètic" que situa Espanya dins "la llegenda negra" del "franquisme". Per a Borrell s'ha de "combatre" aquest relat i en això centrarà el seu ministeri. "És evident que hi ha hagut una campanya de descrèdit a les institucions espanyoles. I que ha tingut cert èxit per incompareixença del contrari", destaca.

Qui va ser president del Parlament Europeu ha donat suport al discurs que va fer a Washington, l'ambaixador espanyol als Estats Units, Pedro Morenés. "Qui es pot sorprendre que l'ambaixador d'un país reaccioni de manera contundent però educada a l'acusació que a Espanya hi ha presos polítics?", es pregunta Borrell.

Sobre la decisió de la justícia alemanya d'autoritzar l'extradició del president Carles Puigdemont per malversació però no per sedició, Borrell posa per endavant "el respecte a les decisions judicials" però assenyala que hi ha un "judici de valor" dins la sentencia. "El que diu la sentència és que en la rebel·lió no es va utilitzar la força en un grau suficient per tòrcer la voluntat del govern espanyol contra la que anava dirigida. No diu que no n'hi hagués: diu que no va ser suficientment forta".

Informa:ELNACIONAL.CAT (15-7-2018)