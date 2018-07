ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El mediàtic politòleg Ramón Cotarelo ha desencadenat una agra polèmica a Tarragona després d'haver-se negat, aquest cap de setmana, a assistir a un acte organitzat pels Comitès de Defensa de la República (CDR) al·legant que no li feia el pes l'habitació de l'hostal que li havien reservat per passar la nit.

Cotarelo, que s'ha fet popular posicionant-se a favor de la independència de Catalunya gràcies a recurrents aparicions en alguns mitjans de comunicació, havia anunciat la seva presència, dissabte al matí, en una concentració amb col·lectius independentistes a Tarragona però, a darrera hora, va decidir no acudir-hi disgustat perquè no se sentia còmode en l'allotjament que els organitzadors de l'acte li havien buscat per a descansar. Una habitació que, segons ha lamentat ell mateix, "no reunia les condicions mínimes exigibles". Els motius del seu descontentament estan en el fet que a la cambra no hi havia "ni taula ni cadira" i la connexió wi-fi "no funcionava".

Cotarelo, que en les seves publicacions a internet parla d'ell mateix en tercera persona i s'autobateja com a Palinuro, acusa, a més, els CDR de Tarragona de tenir tics espanyolistes perquè es van oferir a convidar-lo a dinar per rescabalar-lo de les molèsties que hagués pogut patir: "una actitud molt típica d'Espanya", escriu. El politòleg dedica un text molt dur contra els organitzadors de l'acte, tot just unes hores abans ell mateix havia admès tenir una "debilitat" pels CDR, i qualifica d'"esperpèntic" el tracte rebut a Tarragona. "Els CDR asseguren tenir pocs mitjans però els mitjans apareixen quan es tracta de dinars i sopars", critica Cotarelo, i rebla: "perquè vol independitzar-se d'Espanya aquesta gent que actua de forma típicament hispànica".

Les manifestacions de Cotarelo han tingut una ràpida, i contundent, resposta de part de diversos càrrecs d'entitats i partits independentistes. Laia Estrada, regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, l'acusa d'haver deixat "plantada" a tota la gent que, a l'hora prevista, s'havia concentrat a la plaça on s'havia de dur a terme l'acte i li retreu que, en lloc de tractar el tema de manera reservada amb els organitzadors, optés per esbombar els fets a internet amb una explicació "pomposa, pretensiosa i demagògica". El president d'ERC a Tarragona, Sergi Albarran, li retreu que "els centenars" de persones que l'esperaven haguessin agraït la seva presència i no la "rebequeria". A més, Albarran, l'insta a què doni a conèixer quines són les "exigències" que posa per assistir a un acte.

El CDR de l'Eixample de Tarragona ha reaccionat posant de manifest que l'habitació reservada, que valia 86 euros, sí que reunia les "condicions mínimes exigibles" i acusa el politòleg d'haver mostrat el "racisme més tufós de l'esquerra classista".

Informa:ELPAIS.CAT (16-7-2018)