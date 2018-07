ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

Un dels principals advocats del president Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va assistir el 12 de juliol a un "Sopar Groc Solidari", organitzat per la Secció Territorial de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Bellaterra.

Durant la intervenció, Alonso-Cuevillas va qualificar aquell 12 de juliol com un altre "dia històric per a la justícia i política catalana", ja que, poques hores abans, els tribunals alemanys van acceptar extradir Puigdemont, però no per un presumpte delicte de rebel·lió, sinó per un de malversació de fons públics. L'expresident es lliuraria, d'aquesta manera, del càrrec de rebel·lió que comporta penes de fins a 30 anys de presó i està aplicat, per la justícia espanyola, sobre la resta de líders sobiranistes empresonats.

L'advocat va sostenir que la resolució no només era "bona", sinó "molt contundent": "han descartat totalment la rebel·lió i diuen que no tenen prou elements per valorar si hi va haver malversació", explicava.

Alonso-Cuevillas va afirmar que el Tribunal Suprem Espanyol "continua amb els mateixos arguments de rebel·lió, malversació..." i estan "accelerant" el cas el màxim possible. Entre altres coses perquè, sospita l'advocat, "no volen que la nova Fiscal General de l'Estat pugui corregir errors". De fet, va afegir: "tinc la convicció que per a ella es tractaria, com a molt, d'una qüestió de desobediència", un càrrec que no comportaria pena de presó.

Deixar en evidència el sistema judicial "amb una espardenya"

Fent balanç de tot l'ocorregut, l'advocat destacava: "si la credibilitat del sistema judicial ja estava baixa, ara està per terra" i "hem deixat en evidència el sistema judicial, institucional i polític complet i això té molt de mèrit, perquè nosaltres hem anat amb una espardenya, comparat amb tot l'exèrcit d'advocats de l'estat, fiscals, jutges, funcionaris, policies, espies...".

Espanya s'està "descomponent"

Ja per acabar, l'advocat va exposar com, segons la seva visió, l'estat espanyol s'està "descomponent" i pateix una gran crisi territorial. Per a ell, el que procediria seria "que tots els presos polítics sortissin de la presó i s'arxivessin les causes", un escenari que preveu "més pròxim del que podem pensar".

De cara al futur, afirma, "continuarem patint repressió, però veurem fins a quin punt la nova fiscalia pot imposar-se". El judici dels líders sobiranistes empresonats hauria de començar a la tardor, qüestió sobre la qual es va posicionar: "tindrem una tardor calenta, però estic segur que guanyarem", va concloure.

L'esdeveniment va aconseguir recaptar 1.825 € per l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) - creada per donar suport a les famílies dels presos i exiliats polítics - i l'actriu Anna Güell i el músic Àlvar Roda van interpretar poemes de Bertold Brecht, "Primer s'emportaren", i de Miquel Martí i Pol, "Les Quatre Banderes", entre altres per cloure l'acte.

Informa:ELMON.CAT (16-7-2018)