ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

Unitat sobiranista i republicana. Amb aquest leitmotiv l'expresident Carles Puigdemont ha presentat aquest divendres la Crida Nacional per la República. L'objectiu que persegueix el nou espai polític liderat pel president de Junts Per Catalunya, Jordi Sànchez, és anar més enllà de les sigles del PDECat i fer de paraigua de totes les sensibilitats de l'independentisme per traçar una única estratègia que tingui com a horitzó la consecució de la República Catalana. Es tracta, ha explicat Puigdemont, de construir un instrument que deixi enrere eines "caducades" i que, sense renunciar a cap via i bevent de l'esperit de l'1-O, tingui prou força per aconseguir la independència de Catalunya. La pluralitat ideològica, la transversalitat social i la unitat són, segons Puigdemont, el trident per garantir-ne d'èxit.

Crida Nacional per la República és germana d'altres plataformes, com el Moviment 1-O i Junts per la República, creades amb Puigdemont com a referent polític. La presentació de la nova criatura, que celebrarà una convenció fundacional a la tardor, s'ha fet amb la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i la portaveu del partit, Maria Senserrich, a les últimes files de la sala. Falten només quatre dies perquè arrenqui l'assemblea del PDECat, que inevitablement estarà marcada per aquest pas de l'expresident.

Puigdemont ha subratllat que tothom és "benvingut" al nou espai polític i que "no hi sobra ningú" i ha puntualitzat que molt dels "ingredients" de Junts per Catalunya segueixen sent "vàlids, vigents i útils". Però ha advertit que cal "buscar una manera diferent" de fer política i saber "interpretar les aspiracions" de la societat catalana. Si la Crida Nacional ha de ser un partit o una coalició ho decidiran, ha dit Puigdemont, les persones que se sumin a la plataforma de forma individual. Com a carta de presentació ha llançat un manifest que recull la voluntat de "cristal·litzar" en un instrument polític d'unitat i de transversalitat.

La "sort del país", lligada a l'"èxit" del nou espai

Durant la presentació de l'acte, que ha superat totes les previsions d'assistència de públic, Sànchez ha fet arribar un missatge via carta en el qual ha demanat "ser generosos i sumar voluntats". L'exlíder de l'ANC ha puntualitzat que aquesta "no és una crida per sumar partits ni per refundar cap partit ni espai", sinó per aplegar persones des de la "transversalitat". Sànchez ha llançat un missatge adreçat especialment a ERC: "Jo faig la crida a què persones que ens sentim d'esquerres ens hi sumem". El president de la Generalitat, Quim Torra, que finalment no ha pogut assistir-hi perquè han cancel·lat el seu vol des d'Alemanya, ha celebrat "el pas endavant a favor de la unitat" que representa aquest moviment i ha assegurat que del seu "èxit" en dependrà "la sort del país" en els pròxima mesos.

És evident que, per molt que el PDECat intenti emmarcar-ho en el projecte ja esbossat pel president a l'exili des de fa mesos, no és innocu que Puigdemont hagi fet aquest moviment quan falten quatre dies per a l'assemblea nacional del partit. De fet, Crida Nacional per la República no deixa de ser una OPA a les sigles hereves de l'antiga Convergència i també a ERC, que ja ha deixat clar que no se sent interpel·lada pel moviment. La diagnosi dels republicans és que s'està produint una "recomposició de l'espai del centre-dreta independentista" i la seva aposta, pràcticament inamovible, és mirar-s'ho des de la barrera. Des d'ERC entenen que, per separat, l'independentisme suma més.

Més complex és per al PDECat, que es veu arrossegat per la figura de Puigdemont. Pascal sap que, ara mateix, no té capacitat per plantejar-li un pols. La portaveu de la formació, Maria Senserrich, s'ha limitat a dir aquest dilluns que cal escoltar les explicacions del nou projecte per veure com pot "encaixar-hi" el PDECat des de la voluntat, que considera compartida, d'"eixamplar" el sobiranisme. La direcció de Pascal ha registrat Junts per Catalunya com a partit polític per presentar-se a les municipals, però el moviment de Puigdemont va en la línia d'emancipar-se dels quadres de comandament del PDECat. De fet, tal com va avançar NacióDigital, va decidir rebutjar-ne la presidència amb l'argument que volia centrar-se en la seva defensa.

El paper dels presos i els exiliats

En l'assemblea nacional d'aquest cap de setmana, Pascal busca integrar a la direcció del seu partit els presos polítics i els exiliats mentre que l'aposta de Puigdemont és que s'allotgin en el nou espai que pugui veure la llum a la tardor. Aquesta setmana Pascal visitarà la presó de Lledoners, on podrà conèixer de primera mà de Jordi Sànchez quines són les intencions de la plataforma que liderà l'expresident de l'ANC amb Puigdemont.

Si Crida Nacional per la República acaba sent o no un partit i sota quin nom és un dels interrogants que es resoldrà en els pròxims mesos. Serà clau el paper que pugui jugar si s'acaben avançant unes eleccions catalanes fent-les coincidir amb la celebració del judici als processats per rebel·lió. Però l'espai capitanejat per Puigdemont també es presenta quan falta menys d'un any per a les municipals del 2019, fent bandera del mandat de l'1-O. Caldrà veure fins a quin punt les seves intencions són o no acabar capitalitzant, també, les candidatures territorials que el PDECat està impulsant des de fa mesos, ara amb la marca de JxCat.

