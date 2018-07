ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha arxivat un total de 43 denúncies presentades per diversos lesionats per l’actuació de la policia espanyola en sis col·legis electorals de la ciutat l’1 d’octubre. En la majoria de casos diu que l’actuació policial va ser proporcionada i en altres que no hi ha imatges dels fets descrits en les denúncies o els agents presumptament responsables no han estat identificats plenament. També arxiva les reclamacions dels directors dels centres per les destrosses causades per l’actuació policial.

En diverses interlocutòries bastant similars el jutge assegura que aquell dia “els agents de la policia van rebre ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’impedir la utilització de locals públics per a la celebració del referèndum”. En aquest sentit, el jutge conclou que “correspon a l’estat el monopoli de l’ús de la força, la qual s’exerceix mitjançant els cossos i forces de seguretat”. “L’ús de la força és legítim sempre que hi hagi una justificació per a això i es realitza amb la deguda proporcionalitat”, conclou.

Escola de Joves Trinitat Vella

El jutge va investigar la denúncia del responsable del centre que es queixava dels desperfectes i un total de set denúncies presentades per diversos votants en aquesta escola que al·legaven haver patit “un cop a la galta” o haver rebut l’impacte d’una porra, entre d’altres situacions. Els informes de lesions indicaven erosions, contractures o hematomes. El jutge va comptar com a proves amb tres fotografies i diversos vídeos que sumaven 6 minuts i 20 segons.

Els agents es van presentar al col·legi i “a la seva arribada es troben amb la porta de ferro del pati tancada. Uns agents aconsegueixen saltar el mur del pati i obrir la porta des de dins. Els agents creuen el pati i intenten accedir a l’edifici. Aquest accés inicialment no és possible, ja que hi ha un grup de persones congregades a la porta, formant un tap humà. Els agents, per entrar a l’edifici es veuen obligats a arrossegar a aquestes persones i, vista la seva negativa a moure’s i en estar agafats entre elles, a colpejar-les”.

“Al vídeo que engloba l’allí recollit, no apareix cap actuació individual o col·lectiva dels agents que pugui considerar-se desproporcionada, ja que es limiten a apartar les persones que entorpeixen la tasca policial, bé empenyent, bé arrossegant en casos que no accedeixen a moure’s”, finalitza.

CEIP Aiguamarina

Gairebé idèntics arguments fa servir el jutge en el cas de les cinc denúncies presentades al CEIP Aiguamarina, al barri del Verdum del districte de Nou Barris. “No es veu cap agressió innecessària o gratuïta, ni tan sols la puntada de l’agent” a un dels denunciants “el qual o era arrossegat per sortir, o bé se’l movia d’alguna altra manera”. En aquest cas el jutjat comptava amb tres vídeos que sumaven 1 minut i 11 segons. En un d’aquests vídeos s’aprecia com dos agents es dirigeixen a un dels denunciants i “li ordenen que es retiri i se’n vagi i un d’ells davant la immobilitat del denunciant li dóna una puntada de peu”. Posteriorment “al vídeo, al fons, s’observa com s’incorpora del terra”.

IES Víctor Català

El Jutjat va investigar cinc denúncies presentades per votants de l’escola Víctor Català, a la Prosperitat, també a Nou Barris. En aquest cas hi ha un vídeo d’un minut i 46 segons gravat des de l’interior del centre. “Es pot veure com els agents entren per una porta doble, amb marc entre elles, en un espai més aviat reduït i que hi ha persones assegudes a terra i als costats.

A les imatges es veu com els agents aparten a una dona que acaba “donant-se cops amb el marc que hi ha entre les dues portes”. “És empesa amb l’única finalitat d’alliberar l’espai existent i en compliment de l’ordre de desallotjament (...) el xoc amb el marc de la porta no és intencionat”, afegeix el jutge, que destaca com altres persones se’n van anar pel seu propi peu del lloc.

CEIP Estel

Pels fets succeïts l’1-O a aquest centre, ubicat al carrer Felip II, al barri de Navas, es van presentar un total de 16 denúncies davant les quals el jutge va decidir obrir diligències per la presumpta comissió de delictes contra la integritat moral i lesions com hematomes, contusions, traumatismes i fractures. Segons les denúncies, els agents van actuar amb violència: “El va fer caure a terra i va rebre un cop de peu a les costelles”, “van tirar d’ell amb força, sent arrossegat per terra”, “va ser arrossegada per diversos agents, que se la van anar passant de l’un a l’altre”, “la va agafar del cap i el pèl”, “la van deixar caure a terra, sent ella una dona de 74 anys d’edat”.

No obstant això, el jutge conclou que “no s’ha aconseguit obtenir cap enregistrament dels fets ocorreguts, ni en vídeo ni en fotografia, que permeti identificar els agents denunciats. El magistrat concreta que encara que estan identificats els policies que van actuar a cada centre, “no pot imputar-se els fets a cap d’ells, per la qual cosa procedeix acordar el sobreseïment provisional de les denúncies presentades”. També ha arxivat la denúncia per desperfectes presentada per la directora del col·legi.

Escola Tomàs Moro

A l’escola Tomàs Moro, al barri de Canyelles, l’actuació de la policia espanyola va provocar “uns desperfectes” a la porta del centre, però el jutge al·lega que la raó queda explicada en l’informe policial remès al respecte, segons el qual, els agents “es van veure en la necessitat de fracturar algunes portes de l’edifici per aconseguir accedir-hi”. “No hi ha cap element que pugui suggerir desproporció”, diu la interlocutòria, en la qual el jutjat confirma també l’arxivament d’aquesta denúncia en contra del recurs presentat per la Generalitat.

IES Joan Boscà

A l’institut Joan Boscà, a Pedralbes, es van presentar cinc denúncies, totes arxivades perquè no hi ha imatges dels fets descrits en les denúncies, com el fet que un dels denunciants va dir haver estat llançat per les escales per la policia. “El fet de ser llançat per unes escales per quatre persones suposaria, en principi, la causació de lesions més greus de les que presenten els denunciants pel que, sense unes imatges que permetin valorar l’actuació policial, no podem considerar-la inicialment delictiva”, diu la interlocutòria. A més, el director del centre també va denunciar la ruptura de deu portes i la confiscació d’ordinadors, però aquesta reclamació també ha estat arxivada.

