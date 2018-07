ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

La Crida Nacional per la República, la nova plataforma política que impulsen els presidents Carles Puigdemont i Quim Torra, a més del president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, havia reclutat unes 24.000 adhesions al web cridanacional.cat en les primeres 24 hores des de la seva presentació, dilluns, segons dades d’ahir a les vuit del vespre. És a dir, un ritme de mil suports per hora que els impulsors destaquen molt positivament.

Entre les adhesions, destaca la de Junts per la República, la marca registrada per alguns diputats de JxCat com Toni Morral i Aurora Madaula, que en un comunicat va afirmar que participaran en “tots els grups de treball” que es formin per definir l’estratègia independentista i l’organització del nou subjecte polític, a fi que “arreli” com a punt de trobada dels que van fer possible l’1-O. El grup, que preveu incorporar-s’hi quan a la tardor la Crida faci la convenció nacional, a banda ja va avançar que promourà la creació de llistes unitàries independentistes per a les municipals del 2019.

Torra, que la vigília no havia pogut arribar a l’acte per un retard en el vol amb què tornava de visitar Puigdemont a Hamburg, defensava ahir que la Crida “pretén aglutinar moltes voluntats”, i que “no s’adreça a partits sinó a ciutadans”. “El procés cap a la independència el fa la gent i aquesta Crida la fa la gent”, exposava, després de la negativa d’ERC a entrar-hi. La portaveu del govern, Elsa Artadi, remarcava en aquest sentit que l’adhesió del president és a títol personal i “no ha de tenir cap efecte” sobre un executiu que és “de coalició”, ja que entén que afecta l’àmbit més “electoral”, i allà hi pot haver “més sintonia o no” entre partits.

Entretant ERC seguia ahir sense donar-se per al·ludida pel que veu una mera recomposició de l’antiga CDC. El president del Parlament, Roger Torrent, va marcar distàncies a Catalunya Ràdio i va considerar “molt necessari i fins i tot urgent” que cada espai de l’àmbit republicà “faci un procés de reflexió interna”, com va fer ERC fa unes setmanes amb la conferència nacional. Per a ell, no s’ha de “confondre unitat amb uniformitat”, tot i estar obert a buscar la “unitat d’acció” sobiranista. La portaveu parlamentària Anna Caula saludava la Crida perquè “neix per omplir un espai independentista que també necessita els seus altaveus”. “El país necessita un centredreta potent”, resumia.

Tampoc la CUP estava convençuda. Al diputat Vidal Aragonès se li feia “estrany” valorar les accions d’un altre grup polític: “Facin l’exercici de veure qui fa la gestió de les seves dades”, instava, en al·lusió a JxCat. La CUP es pregunta “què vindran a fer”, sobre quina estratègia republicana tenen, però també va reclamar al nou espai que aclareixi on se situa en l’eix esquerra-dreta.

LA FRASE

Em ve molt de gust formar part d’una plataforma de visió unitària i respecte als accents

Quim Torra,president de la Generalitat

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-7-2018)