ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

La mesa del Parlament no ha aconseguit arribar a un acord sobre les suspensions dels diputats processats per rebel·lió que va dictar el jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem. És per això que el president del Parlament, Roger Torrent, ha desconvocat el ple amb el suport de tots els grups menys Cs i la CUP.

Torrent ha sotmès a votació de la mesa la seva proposta avalada pels serveis jurídics, que consistia a suspendre els diputats processats per rebel·lió i substituir-los temporalment en les seves funcions per altres parlamentaris de la mateixa candidatura. Aquesta solució, amb tot, no ha aconseguit els vots necessaris. Els representants d'ERC i el PSC hi han votat favorablement, Ciutadans en contra i JxCat s'ha dividit: el vicepresident, Josep Costa, no ha donat suport a Torrent i el secretari primer de la mesa, Eusebi Campdepadrós, s'hi ha abstingut. Fonts de JxCat asseguren, però, que aquesta expressió de vot diferent ha estat pactada perquè estaven d'acord amb suspendre els diputats empresonats i substituir-los temporalment, però no en el cas de Puigdemont.

JxCat acusa ERC d'incomplir un acord i els republicans ho neguen

Segons fonts de JxCat ahir es va tancar un acord "al més alt nivell" amb els republicans que, aquest matí, ERC no ha complert. Un extrem que, alhora, Esquerra nega.

Fonts de la llista de Puigdemont expliquen que es van pactar tres punts: que l'acord només fos en aquest ple; que la suspensió només s'apliqués als empresonats; i que es deixés al marge l'expresident de la Generalitat.

ERC, en canvi, afirma que en cap cas ha acceptat tractar Puigdemont de forma diferent a la resta. Fonts republicanes deixen clar que al Parlament "no hi ha diputats de primera i de segona", i que la seva voluntat és que l'expresident de la Generalitat sigui substituït temporalment -sense deixar l'acta de diputat- com es preveu fer amb els diputats empresonats.

JxCat argumenta que l'expresident de la Generalitat està en una situació diferent de la resta: no està empresonat i Alemanya ha rebutjat entregar-lo per rebel·lió. És per això que creuen que no se li pot aplicar la llei d'enjudiciament criminal. A més, consideren que, després d'això, si el Suprem accepta l'entrega només per malversació s'obre un escenari per a la seva investidura com a president de la Generalitat.

Les suspensions evidencien la divisió en l’estratègia independentista

El PSC i els comuns també avalen la via dels lletrats

La posició d'ERC, que és la que avalen els lletrats del Parlament, també la veuen amb bons ulls el PSC i els comuns. Fonts socialistes avisen, en aquest sentit, que qualsevol opció que no passi per la substitució dels diputats suspesos per Llarena serà motiu de petició de reconsideració del seu grup. Cs demanarà reconsideració encara que se substitueixi els diputats i no descarta presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

La CUP acusa JxCat i ERC de "complicitat" amb Llarena

Per la seva banda, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha acusat JxCat i ERC de "complicitat" amb Llarena. Ha criticat que mantinguin un debat d'aquestes característiques, perquè els cupaires opten per desobeir la resolució del jutge del Tribunal Suprem. "Ja n'hi ha prou de parlar de restitució i normalitat [...], el Parlament viu amenaçat", ha dit Sirvent, afegint que qualsevol suspensió implica la vulneració dels drets polítics dels diputats.

Sirvent ha denunciat l'"excepcionalitat" que viu la cambra amb "amenaces constants" de l'oposició en la línia que acabaran a la presó com altres dirigents independentistes.

Infiorma:ARA.CAT (18-7-2018)