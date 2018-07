ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

"Unitat d’acció en els temes més cabdals "

Editorial d'ELPUNTAVUI

El president del Parlament, Roger Torrent, va desconvocar ahir el ple previst després que la mesa no aconseguís arribar a un acord sobre les suspensions dels diputats processats per rebel·lió que va dictar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Torrent havia sotmès a votació la seva proposta, avalada pels serveis jurídics, que consistia a suspendre els diputats processats per rebel·lió i substituir-los temporalment per altres parlamentaris de la mateixa candidatura. Aquesta solució, amb tot, no va aconseguir els vots necessaris, ja que els dos grups sobiranistes principals, JxCat i ERC, discrepen sobre si aquesta solució s’ha d’aplicar a tots els diputats imputats o Carles Puigdemont, en no estar empresonat i en haver descartat la justícia alemanya la rebel·lió, n’ha de quedar fora.

La d’ahir, doncs, és una situació incòmoda, no volguda, però cal recordar que la situació d’absoluta anormalitat que viu el país no és fruit de les discrepàncies entre JxCat i ERC, d’altra banda normals en partits d’ideologies diferents, sinó de la incapacitat del govern de l’Estat de facilitar una sortida política a una crisi política amb un referèndum acordat.

Tot i això, els partits sobiranistes han de treballar més, i millor, per aconseguir acords ben travats en els temes cabdals. No calen sortides de to com les d’ahir i les discrepàncies no han de convertir-se en espectacles. A un any de les municipals, en la setmana de la presentació de la Crida Nacional i estant ideològicament prou allunyats, no se’ls pot demanar pas unanimitat, però sí que, en els temes principals, i aquests són, per exemple, tots els que afecten els presos polítics, exiliats i represaliats, es treballi, sense excuses, amb una unitat d’acció.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-7-2018)