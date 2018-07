KOSOVO ENS MARCA EL CAMÍ: PETI QUI PETI, ELS INDEPENDENTISTES SOM MAJORIA

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha renunciat a l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè només és per malversació. Llarena respon així el Tribunal de Schleswig-Holstein, que la setmana passada va admetre extradir Puigdemont per un presumpte delicte de malversació, però, va descartar fer-ho per rebel·lió. Conseqüentment, el jutge retira les ordres europees i internacionals de detenció dictades contra Puigdemont, però també contra els dels exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i la de Marta Rovira. Això vol dir que poden circular lliurement per tots els països del món, menys per Espanya. Si Puigdemont no vol entrar a presó, a Espanya no podrà tornar-hi fins d'aquí a 20 anys, quan prescrigui el delicte.

Llarena, però, descarta portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, perquè considera que qui hauria d'haver plantejat la qüestió prejudicial és el tribunal alemany. El jutge, indignat, denuncia "la falta de compromís" del tribunal de Schleswig-Holstein amb uns fets que considera que "podrien haver trencat l'ordre constitucional espanyol". A més, a la interlocutòria denuncia que no han seguit els preceptes de la decisió marc sobre l'ordre de detenció europea, ni la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ni el manual sobre l'euroordre de la Comissió Europea.

Rebutjar l'euroordre és el mal menor per a Llarena, que evita així que el líder del Procés sigui jutjat per un delicte molt menor al dels altres membres del Govern. Mentrestant, però, els nou presos provisionals processats per rebel·lió sí que seran jutjats probablement aquesta tardor i s'enfrontaran a penes d'un màxim de 30 anys de presó.

En rebutjar l'euroordre, la suspensió de Puigdemont -que a Espanya té una ordre de presó i està processat per rebel·lió- segueix vigent.

L'advocat de Carles Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha celebrat aquest dijous la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de retirar les euroordres dels independentistes exiliats, inclosa la del seu client, el president Carles Puigdemont. "Sembla que se'ns ha quedat un estiu immillorable", ha afirmat al seu compte de Twitter, a més d'afirmat que "per fi" podrà fer vacances.

Informa:ARA.CAT (19-7-2018)