KOSOVO ENS MARCA EL CAMÍ: PETI QUI PETI, ELS INDEPENDENTISTES SOM MAJORIA

L''associació de jutges i jutgesses Àgora Judicial ha expressat la seva "sorpresa i preocupació" en relació amb la retirada de la euroordre contra Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Marta Rovira. Segons l'associació judicial "la estratègia i el principi d'oportunitat, més que el de legalitat, estan guiant aquesta instrucció".

"No tenim constància de precedents similars en què una instància judicial hagi estat retirada una euro ordre prèviament emesa per por que sigui denegada (com en el cas previ belga) o perquè no sigui atesa per tots els delictes (com en el present cas alemany)", diuen en un comunicat.

Insisteixen que "la imatge exterior de la justícia espanyola no es pot permetre aquest tipus d'actuacions en les que sembla que consideracions estratègiques i fins i tot estètiques (evitar un judici asimètric amb dos grups d'acusats) passin per davant de consideracions de legalitat estricta, com el el deure de tot jutge de perseguir delictes que, erròniament o no, cregui que s'han comès".

Pablo Llarena ha retirat les euroordres de tots els consellers a l'exili i es nega a extradir Carles Puigdemont només per malversació després que el tribunal alemany hagi descartat la rebel·lió per què no h iva haver violencia en el procés independentista. Llarena també carrega contra la justícia alemanya i critica que sigui còmplice de l'ex president català.

Informa:ELNACIONAL.CAT (19-7-2018)