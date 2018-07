KOSOVO ENS MARCA EL CAMÍ: PETI QUI PETI, ELS INDEPENDENTISTES SOM MAJORIA

Tots els exiliats polítics es queden ara en la mateixa situació que l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, perseguida per la justícia espanyola però sense haver de fer front a cap euroordre. Els experts consultats en dret internacional consultats per l'Ara no amaguen la seva sorpresa per la decisió del jutge Pablo Llarena de renunciar a l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel delicte de malversació i de retirar les euroordres contra tots els dirigents independentistes exiliats.

El catedràtic de dret processal, Jordi Nieva, alerta, però, que les euroordres es poden reactivar si canvien de país, com s'ha apuntat que podria fer Puigdemont, que té la voluntat de tornar a Brussel·les. "A Alemanya no, però a la resta de països sí, és jurídicament plausible, però no té ni cap ni peus", exposa Nieva, que destaca que si Llarena no va al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea és per "no rebre una altra plantofada". "A Bèlgica es va denegar l'extradició de Comín, Puig i Serret per un defecte de forma i, per tant, es pot reactivar l'euroordre", afegeix Nieva.

El catedràtic de dret internacional de la URV, Santi Castellà, subratlla que la retirada de l'euroordre no implica que Llarena no la pugui demanar en un altre país si Puigdemont marxa d'Alemanya o la resta de dirigents independentistes viatgen a un altre estat, però ressalta que "la decisió de la justícia alemanya pesarà molt". En aquest sentit, el catedràtic remarca que la decisió del tribunal alemany només es podria veure afectada si hi intervingués el Tribunal Constitucional alemany. "Podria entrar a valorar si s'ha aplicat bé l'euroordre si l'advocat de Puigdemont demana un recurs d'empara, com ha assenyalat, però és perillós perquè podria modificar els delictes malgrat que s'hauria de centrar en el tema de la malversació".

A parer seu, l'estratègia de Llarena ha sigut equivocada. "Confirma que la via de l'extradició que va obrir era molt arriscada perquè el delicte de rebel·lió s'ha de valorar perquè no forma part de la llista de delictes que automàticament impliquen l'extradició i té components com els drets humans o l'estat de dret que cal tenir presents", explica Castellà, que apunta que el tribunal del land podria haver-se "extralimitat" en les seves funcions per aquesta valoració.

Nieva també carrega contra la decisió del jutge, que titlla de "moviment tàctic que no és propi de la funció judicial perquè ha d'aplicar la llei i no actuar per estratègia". De fet, no veu arguments jurídics perquè Llarena es negui a acceptar l'extradició de Puigdemont per malversació. "No està en la seva facultat, ha de perseguir el delicte pel qual tu també has demanat la seva extradició", sentencia Nieva, que revela que "no havia passat mai que es produís una situació com aquesta".

