KOSOVO ENS MARCA EL CAMÍ: PETI QUI PETI, ELS INDEPENDENTISTES SOM MAJORIA

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa sobre el Primer d’Octubre, Pablo Llarena, pot ser el principal impulsor del Consell de la República. Així ho remarquen destacats dirigents de JxCAT que veuen la decisió de retirar les euroordres de Carles Puigdemont i de la resta d’exiliats polítics com una veritable “finestra d’oportunitat” -terme de moda en l’argot independentista- per posar en marxa l’òrgan polític que enllaçaria el Govern legítim amb el marmessor que presideix Quim Torra. “Ara ja podrà tornar a Brussel·les i posar en marxa d’una vegada el Consell de la República”, insisteixen des de JxCAT amb la retirada de les euroordres sobre la taula.

De fet, el replegament dels consellers a Waterloo afavoreix la visió d’unitat del Govern exiliat que defensa el 27 d’Octubre i permet posar cara i ulls a una entitat que ha de bastir l’estratègia internacional del procés. Un projecte aturat per l’ofensiva judicial de Llarena que va portar a la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i el seu exili obligat a Hamburg. Ara, sense les ordres de detencions sobre el cap, Puigdemont podrà restablir la seva residència oficial i actuar com una part més de la biosfera política catalana fora del control de l’Estat. Puigdemont que tenia ordres d’estar-se quietet a Alemanya i “no fer massa soroll” ara podrà exercir el lideratge sense estar estabulat pendent de saber si un Tribunal l’extradita o no.

La decisió de Llarena, però, no només determina el futur immediat de l’exili, sinó també l’actualitat més frenètica interna de l’independentisme en plena crisi de relacions. Deixar Puigdemont sense ordre de detenció enforteix la seva figura i la seva estratègia en plena implosió de JxCAT interna i d’ERC. Una situació que ahir es va descarnar amb la desconvocatòria d’un ple, precisament, per la manca d’acord entre republicans i junters sobre com havíen de gestionar la suspensió ordenada per Llarena de la seva acta de diputat. La decisió de Llarena ha posat en valor l’estratègia de Puigdemont i, de retruc, ha enrevanxinat al sector de JxCAT més molest amb ERC per desconvocar el ple i deixar passar temps per tal de decidir què fer amb la suspensió dels diputats. “Calia protegir el president Puigdemont i no van estar a l’alçada… i ara l'han protegit des d'Alemanya, sembla que hem de fer el camí junts però tenim estratègies diferents”, admeten des de JxCAT.

Per altra banda, Llarena també ha estat “red-bull” per a Puigdemont a un dia que comenci el cónclave que ha de definir el futur del PDeCAT i la seva relació amb JxCAT. En aquest sentit, la posada en marxa de la Crida Nacional per la República aquesta setmana -mostra d’enfrontament directe amb el PDeCAT- agafa més volada perquè Puigdemont es veu avalat com un líder capaç de ser molest, incomodar i destirotar l’estratègia repressiva de l’Esta espanyol. En aquest sentit, els crítics que aposten per seguir el seu lideratge sigui amb la marca electoral que sigui han agafat força. I tot en una setmana que havia començat desenterrant una destral de guerra com era que el PDeCAT registrés la marca Junts per Catalunya.

Informa:ELMON.CAT (20-7-2018)