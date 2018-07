ALS PARTITS INDEPENDENTISTES: " NO ÉS AIXÒ, COMPANYS, NO ÉS AIXÒ"

La determinació de Carles Puigdemont de prescindir de Marta Pascal és ferma. I la de la coordinadora general del PDECat de no apartar-se de la primera línia de la direcció del partit, també. Amb aquesta doble predisposició a no cedir en les seves posicions va engegar ahir a la tarda la primera assemblea nacional de la formació, sense que abans hagués estat possible consensuar una sortida que allunyés el fantasma de la ruptura. I això que des de primera hora del matí hi va haver contactes entre tots els sectors –l’oficial, els crítics, l’entorn de l’expresident de la Generalitat, els exconsellers presos...– per mirar d’evitar la crisi, que no van fructificar perquè la proposta alternativa plantejada no va convèncer l’encara principal mandatària del PDECat, enrocada al seu lloc.

Després que durant tota la setmana –des que dilluns es va presentar en societat el projecte de Puigdemont per unificar l’independentisme en un nou moviment polític a través de la Crida Nacional per la República– hagués crescut la pressió interna perquè renunciés a continuar al capdavant de la cúpula del partit, Pascal va visitar al matí els dirigents presos al centre penitenciari de Lle­doners –Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn– en un intent de trobar una solució que tanqués el conflicte.

Sense acord

La fórmula posada sobre la taula, i que tenia el suport tant de l’expresident de la Generalitat com dels crítics, a més dels mateixos presos, no va obtenir, tanmateix, el seu vistiplau. La proposta –fruit del que es pretenia que fos conegut com a pacte de – consistia a presentar una única candidatura per a la nova direcció amb David Bonvehí de president i Míriam Nogueras, diputada al Congrés, de vicepresidenta, en la qual quedarien vacants els càrrecs de secretari general i secretari d’organització i de la qual formarien part membres de totes les famílies del PDECat, entre ells la mateixa Pascal, que així deixaria de ser la principal dirigent executiva, com ha estat fins ara, i passaria a tenir un paper secundari fora de la primera línia de comandament. Una cúpula de perfil baix per tenir la formació clarament subordinada al projecte de Puigdemont.

L’entorn de l’expresident de la Generalitat i dels exconsellers presos considerava, com a auspiciador de l’acord, que era una manera de donar una sortida airosa a l’actual coordinadora general, però la intenció de Pascal és accedir al lloc de secretària general per visibilitzar que continua al capdavant de la formació. L’ascens de Bonvehí, el seu número dos des del congrés fundacional del 2016, a la presidència és del seu grat, però no en canvi la resta de l’estructura de la cúpula, i per això la seva intenció continua sent presentar una candidatura pròpia, com més àmplia i transversal millor. De fet, els cercles més pròxims a Pascal esgrimeixen que hi havia un acord inicial que la situava a ella de secretària general i lamenten que després a Lledoners es fes ­marxa enrere –un extrem que l’altra part nega– i es proposés una ­alternativa que a la pràctica suposa, a parer seu, liquidar el partit. Per tot plegat, quan va arribar a l’assemblea general, l’encara coor­dinadora general va voler deixar clar que no cedia.

Candidatura de consens

“Estem treballant en una candidatura de consens i estem esperançats a posar-nos d’acord, perquè no hi ha diferències insalvables i noto esperit de suma per tots costats, i estic convençuda que sortirem amb un equip reforçat i tancarem bé aquesta assemblea”, va declarar als periodistes, davant els quals va defensar també la voluntat d’afegir-se a la Crida Nacional per la República de Puigdemont, però alhora de “sortir amb un partit sòlid, consolidat i unit”. “Creiem que és perfectament compatible la crida del president amb la crida que fem nosaltres”, va dir. La realitat, però, no sembla que coincideixi gaire amb els seus desitjos, perquè en cas que finalment no desisteixi en el càrrec i presenti una candidatura per continuar dirigint el PDECat, el sector crític també formalitzarà la seva pròpia alternativa, que ja té preparada, amb l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, al capdavant, i que tindrà el suport de l’expresident de la Generalitat i dels exconsellers presos. “Hi haurà candidatura amb Pascal o sense”, adverteixen.

La mostra del divorci amb Puigdemont i el seu entorn és evident. L’actual president de la Generalitat, Quim Torra, que en principi havia d’inaugurar l’assemblea general, finalment no ho va fer, i tampoc el mateix expresident no té prevista cap intervenció en directe. “El congrés anirà bé, per a mi i per a la Crida Nacional. Penso gaudir-ne”, va vaticinar davant els periodistes el conseller d’Interior, Miquel Buch, quan va arribar a l’assemblea nacional acompanyat de Damià Calvet, titular de Territori, i Mercè Homs, tots ells procedents directament també de Lledoners. Una afirmació prou eloqüent que reflecteix l’estat d’ànim que es respira en aquest moment al PDECat i que remet a l’agitat congrés del 2016, quan Pascal i Bonvehí van aconseguir, contra tot pronòstic, una direcció que estava previst que assumissin precisament Turull i Buch.

En aquest clima, Xavier Trias, elegit president de la mesa de l’assemblea nacional, va obrir el conclave amb una crida a l’“esperit d’unitat” i la “cohesió” que contrastava amb la tensió latent. I en aquest mateix clima Pascal, acompanyada de la direcció executiva, va de­fensar l’informe de gestió dels seus dos anys de mandat, que va tenir una acollida molt freda i que només va ser aplaudit quan va deixar clar que l’objectiu era la confluència amb el nou moviment polític de Puigdemont.

