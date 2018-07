ALS PARTITS INDEPENDENTISTES: " NO ÉS AIXÒ, COMPANYS, NO ÉS AIXÒ"

El candidat a presidir el PP Pablo Casado ha presentat aquest dissabte davant dels compromissaris el seu programa per liderar la formació conservadora, minuts abans de l'inici de la votació que l'enfrontarà a Soraya Sáenz de Santamaría. En un discurs que ha reivindicat el rearmament ideològic davant de la formació conservadora, amb un gir a la dreta, i el paper de "tots" els expresidents del partit, inclòs, i de manera explícita, José María Aznar, la bèstia negra del 'rajoyisme', Casado ha afirmat el seu dret a ser triat president malgrat haver quedat segon en la votació entre militants.

L'ex vicesecratri de comunicació popular ha presentat el PP com el partit "que matina" i que defensa la "llibertat" de les persones. "Per això som els que millor defensem la baixada d'impostos, l'eliminació de traves burocràtiques", ha afirmat, imprimint un to de rearmament ideològic al seu discurs del qual Santamaría ha defugit. Alguna altra de les banderes que ha reivindicat Casado, representant d'un gir a la dreta dins del partit, ha estat la "defensa de la vida", amb aspectes claus com el retrocés en els drets sexuals de la dona, endurint la llei de l'avortament, o la defensa de la "família".

"Som el partit de la unitat d'Espanya", ha afegit Casado, que ha recordat que durant la campanya va ser a Atsasu "defensant els Guàrdies Civils", o que va ser a San Fermín i "gairebé ens apallissen per defensar que Navarra no vol ser annexionada a cap territori". També ha recordat que va anar a Barcelona per dir-los als policies nacionals "que no han de demanar perdó per fer el què els va demanar una jutgessa". Encara sobre Catalunya,ha asseverat que "tornarem a donar la batalla com hem fet aquests anys a Catalunya", i en defensa dels afiliats del PPC, sotmès, segons ell, a un hostigament per part dels independentistes. El candidat ha defensat la "fermesa" que va tenir Rajoy per "frenar el desafiament secessionista", i ha afirmat que amb aquesta mateixa fermesa aturarà el "pla de Torra".

"Farem que aquella Tabàrnia sigui una Tabàrnia de debò, recuperant Barcelona per als constitcionalistes, recuperant Badalona, recuperant Castelldefels", ha asseverat un candidat que ha fet de la qüestió catalana un dels principals eixos de la seva campanya, i que ha rebut un dels aplaudiments més sonors del matí amb aquestes paraules.

Casado ha reivindicat el "respecte a les normes" i la legitimitat dels compromissaris per triar un candidat diferent al que va guanyar entre els afiliats, que va ser Santamaría, i que havia defensat en el seu discurs defensar el vot dels militants. El candidat ha assegurat que ell no ha pressionat els compromissaris per dirigir el vot. A més, davant de les crides d'integració que ha fet la seva rival, Casado ha presumit d'haver estat capaç d'aglutinar els cinc candidats que van quedar fora de la cursa cap a la presidència després del tall que fa 15 dies es va establir amb la votació dels militants.

El candidat ha fet una crida a tornar a ser el PP dels 11 milions de vots que els permetin governar en solitari, perquè els 8 milions de vots actuals no són suficients per mantenir el poder, com ho demostra la moció de censura. Per això, segons ell, cal una renovació, que consisteix a "obrir portes i finestres", i recuperar les "plataformes cíviques" que "ens han tret alguns partits", en referència a Ciutadans. Com ha fet Santamaría, Casado també s'ha reivindicat com el candidat de la unitat. "Vaig dir el primer dia que si jo guanyava ningú perdia", ha asseverat.

A diferència de la seva rival, i del fins avui president del partit, Mariano Rajoy, Casado ha reivindicat "tots els presidents" del PP, i ha mencionat de manera expressa José María Aznar, principal blanc de les crítiques en la resta de discursos. Aznar ha donat suport durant la campanya a Casado, i això l'ha allunyat de l'actual estructura directiva popular.

Pel que fa a la corrupció, Casado ha dit que dins del partit "no hi cap ni un sol partit", però ha afegit que ell farà "que es respecti el PP", perquè "ja n'hi ha prou de judicis paral·lels, d'insídies, de condemnes mediàtiques". El missatge era un dard enverinat a Santamaría, a qui s'ha criticat per desentendre's del partit en els moments que les acusacions de corrupció eren constants.

"No deixaré els llocs que sobrin"

Casado també ha presentat la llista de les persones que formarien el comitè executiu nacional, tot i que a diferència de Santamaría no ha fet públic l'organigrama, i ha dit que no deixarà "els llocs que sobrin". Al comitè hi haurà entre altres, Rafael Catalá, Alejandro Fernández, Isabel García Tejerina, Andrea Levy, Javier Maroto, Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido.

Informa:ARA.CAT (21-7-2018)