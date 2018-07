ALS PARTITS INDEPENDENTISTES: " NO ÉS AIXÒ, COMPANYS, NO ÉS AIXÒ"

"Pablo Casado, l’ultra que presidirà el PP "

Perfil del relleu de Mariano Rajoy, autor d'uns quants estirabots contra l'independentisme

Pablo Casado (Palència, 1981) s’ha escolat entre Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal en la cursa per a succeir Mariano Rajoy i serà el nou president del Partit Popular. Després de superar la primera volta de les primàries per davant de l’anterior secretària general, Casado ha derrotat Sánez de Santamaría i s’ha convertit en l’hereu de Rajoy.

Amb el seu estil agressiu, desprenent àcid contra l’independentisme i atiant la catalanofòbia, Casado s’ha guanyat el suport de la militància conservadora del PP. Un petit Le Pen que ha mostrat la cara més fanfarrona i xenòfoba, criticant també que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagués autoritzat l’arribada del vaixell humanitari Aquarius al port de València amb 629 migrants a bord.

La seva carta principal ha estat la regeneració del partit, malgrat que forma part de l’aparell de Gènova. Sembla que presumir de regeneració està deslligat del fet que tingui un màster de Dret Públic de l’Estat Autonòmic sense haver assistit a les classes i havent cursat només quatre de les vint-i-dues assignatures. Unes convalidacions van permetre-li d’obtenir el títol a la Universitat Rey Juan Carlos. El cas del màster de Casado és al Tribunal Suprem espanyol, que pot arribar a encausar-lo les setmanes vinents.

Més enllà d’aquest cas, Casado ha estat l’autor d’uns quants estirabots contra l’independentisme durant la campanya de les primàries, que ha culminat amb una exaltació de Tabàrnia per ‘reconquerir’ Catalunya en el discurs previ a la votació del congrés popular.

Casado no ha forçat el perfil ultra per fer campanya, els seus estirabots ja eren coneguts: Amenaces a Puigdemont, negativa al diàleg, ‘invitació’ als independentistes a exiliar-se… Però el deixeble de José María Aznar i Esperanza Aguirre també ha menystingut la memòria històrica, ridiculitzant l’esquerra per haver parlat de ‘la guerra de l’avi, amb les fosses de no sé qui, amb la memòria històrica…’

Tot això, afegit a la mostra indefugible d’ultranacionalisme espanyol, amb una bandera sobre un cotxe. Però, a ell, només li ha costat l’escarn de les xarxes socials.

Aznar i Aguirre, els seus mentors



Casado ha rebut el suport públic d’Aznar i Aguirre. Fou president de les Noves Generacions del PP de Madrid i diputat a l’Assemblea de Madrid. També fou director de gabinet d’Aznar, i posteriorment diputat al congrés espanyol. Aznar i Aguirre, enemics declarats de Rajoy, el van votar a les primàries. ‘És un paio fantàstic’, deia Aznar de Casado fa un temps.

Va demanar d’abandonar l’espai Schenguen com a protesta per la decisió d’Slesvig-Holstein

Després que el tribunal alemany Slesvig-Holstein dictaminés que tan sols extradiria Carles Puigdemont si era per malversació, Casado va dir que era una notícia ‘preocupant’ i va demanar que el govern de Sánchez suspengués temporalment el tractat de Schenguen, que permet la lliure mobilitat dins de les fronteres europees. ‘Si presideixo el PP no es toleraran aquest tipus d’humiliacions a la sobirania nacional d’un país com Espanya, que té una història prou dilatada i un paper en la construcció europea prou imporant com perquè se’ns avergonyeixi així’, va dir.

Amenaça a Puigdemont d’acabar com Companys



El 9 d’octubre, el dia abans que el president Carles Puigdemont no declarés i suspengués la independència per a deixar la porta oberta al diàleg i a la mediació internacional, Casado va amenaçar-lo d’acabar com el president Lluís Companys, recordant que el 1934 havia declarat l’estat català. Després va dir que no es referia a l’afusellament.

Agraït a la policia espanyola i la ‘invitació’ a l’exili



Durant la campanya, Casado va anar a Barcelona i, tot just havent aterrat al Prat, va dirigir-se a la prefectura superior de la policia espanyola a la Via Laietana i va felicitar-ne els responsables. Els mateixos que van exercir la violència i la repressió contra els votants del primer d’octubre.

A la sortida va convidar els independentistes a exiliar-se perquè ‘Catalunya serà sempre Espanya’. A Casado, tant li fa banalitzar l’exili i insinuar un desplaçament massiu de catalans independentistes. Una pràctica pròxima al feixisme i a èpoques passades.

Després, en un acte, va contribuir a alimentar el discurs de les presumptes amenaces i l’assenyalament dels fills dels no independentistes. Un discurs que agrada molt a la seva ànima bessona, Albert Rivera.

Provocant Puigdemont i Torra



L’agressivitat durant la campanya de les primàries l’ha portat fins a l’extrem de provocar a Twitter els presidents Puigdemont i Torra. Puigdemont va retreure-li les declaracions en què convidava els independentistes a exiliar-se si volien anar-se’n d’Espanya. Casado va respondre-li que ell i l’independentisme eren xenòfobs, supremacistes i totalitaris.

Respecte de Torra, responent-li un piulet, Casado va dir que no hi hauria cap mena de diàleg.

El dia anterior ja ho havia avisat. ‘Si sóc president, no hi haurà contemplacions ni diàleg amb qui vol trencar la legalitat, aquí no hi ha lloc per a simpaties amb els qui fracturen Espanya’.

Un ultranacionalista espanyol amb tics xenòfobs que es presenta com a regenerador malgrat un presumpte màster falsificat, que vol castigar, reprimir i exiliar l’independentisme català i enterrar la memòria històrica, seurà a la planta noble de Gènova i competirà amb Albert Rivera per encapçalar la dreta espanyola.

