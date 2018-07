ALS PARTITS INDEPENDENTISTES: " NO ÉS AIXÒ, COMPANYS, NO ÉS AIXÒ"

L’1 de juliol de 1997, la caserna de la Guàrdia Civil de Tossa de Mar posava punt i final als seus serveis. L’ajuntament havia cedit els terrenys per construir la caserna als anys seixanta, amb la condició que quan deixés d’estar en servei passaria a ser propietat del municipi i aquest destinaria la finca a usos públics. Ràpidament aquell complex es va convertir en la residència d'estiu de guàrdies civils, que fins i tot estan en llista d'espera per poder gaudir dels pisos en temporada alta. Però després de molts anys de batallar des de diversos equips de govern per recuperar un edifici que pertanyia al poble per contracte, el 2011 es va aconseguir l’acord de cessió per part de l’Estat. Malauradament, els elevats costos d’adaptació per a dependències municipals –sobretot les entrades, que havien de tenir rampes d’accessibilitat- van fer que no pogués tirar endavant un projecte per ocupar dues plantes de la finca per a serveis municipals.

No s'ha deixat de lluitar en tots aquests anys, però fa nou mesos hi va haver un detonant, l’1-O, que ha fet que el consistori, que encapçala l’alcaldessa Gisela Saladrich, hagi dit “prou” i s’hagi abocat a lluitar novament per recuperar la propietat. I és que l’edifici, que es troba a l’Avinguda Joan Maragall/Ferran Agulló, a la sortida de Tossa cap a Sant Feliu de Guíxols, no només és la residència estival de guàrdies civils des de fa molts anys, sinó que des de dies abans del referèndum i fins al Nadal es va convertir també en la residència de ‘Piolins’ que venien a Catalunya a reprimir ciutadans.

En declaracions a El Món, Gisela Saladrich (Tossa Unida) explica que “durant l’1-O i els mesos posteriors estava ple de guàrdies civils una vintena de cotxes i furgonetes que van viure aquí fins al Nadal, i cada estiu els tenim aquí. Ara bé, vull deixar clar que no han creat cap problema al poble mai, i això que alguns veïns hi van fer cassolades de protesta, però volem que aquest edifici deixi de ser la seva residència estival, perquè pertany al poble i no a la Guàrdia Civil”.

Reconeix que “el fet que l’1-O vinguessin a atonyinar-nos policia espanyola i guàrdia civil va ser molt indignant per al poble i no els volem aquí, però també cal reconèixer que la cessió fa anys que és una lluita del consistori i no és només fruit d'aquesta indignació com a país”. “Amb la repressió de l’1-O no hi ha marxa enrere, ara ja anem a totes per recuperar la finca”, adverteix . Això sí, si els agents volen seguir estiuejant a Tossa, “que ho facin en un hotel, que els tractaran molt bé”. L’objectiu del consistori és “recuperar la caserna per dedicar-la a allò que decideixi el poble en una consulta, que aquesta gent marxi i puguem donar-li l’ús que el poble digui. Per exemple, es poden fer pisos de lloguer, que és una necessitat que tenim, i els pisos ja estan fets”, concreta Saladrich.

Informa:ELMON.CAT (22-7-2018)