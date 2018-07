ALS PARTITS INDEPENDENTISTES: " NO ÉS AIXÒ, COMPANYS, NO ÉS AIXÒ"

Els cotxes de la marca BMW es continuaran distribuint fora de la legalitat vigent, sense els manuals d'instruccions en català, tal com hauria de ser segons la Llei de consum catalana. És el que denuncia la Plataforma per la Llengua, que assegura que d'aquesta manera s'ho ha comunicat la multinacional alemanya, assegurant que té la seu social a Madrid i que això l'eximeix de complir la normativa catalana. Segons la interpretació de l'entitat catalana, la firma alemanya està donant a entendre que la responsabilitat recau sobre els concessionaris de Catalunya.

És per això que des de la Plataforma per la Llengua apunten que la Llei del Codi de consum especifica que allò important és on es distribueix, no pas on es troba la raó social o d'on és l'empresa, fins i tot encara que sigui de fora de l'Estat espanyol. "De la mateixa manera, explicita que el responsable dels manuals és l'empresa que figura en la identificació del producte, en aquest cas BMW, i no pas els establiments o concessionaris on es venen". Per defensar aquest argument esgrimeixen que una sentència del Tribunal Constitucional (TC 7/2018) d'aquest gener "avala la normativa i estableix que el compliment de la llei catalana afecta a tots els operadors que actuïn a Catalunya, independentment de la procedència".

Afirmen també que, tot i que la Llei és del 2010, les empreses del món automobilístic han esperat que aquesta obligació fos avalada pel Tribunal Constitucional per començar-s'hi a adaptar. "Tots els vehicles distribuïts en establiments de Catalunya han de disposar dels manuals d'instruccions i garanties en català i castellà i en el mateix format".

En aquest context, Plataforma per la Llengua ha tramitat una denúncia a l'Agència Catalana de Consum, qui ja ha comunicat a l'entitat que s'ha iniciat l'expedient de diligències prèvies i que, per tant, "s'iniciaran les actuacions necessàries per a aclarir els fets i, en cas que es comprovi l'existència d'infracció administrativa en matèria de consum, es prendran les mesures correctores oportunes per defensar els interessos generals de les persones consumidores i usuàries".



La resposta de BMW

BMW, en la resposta enviada a la Plataforma per la Llengua, assegura que l'entitat ha de "comprendre que l'ús de llengües cooficials d'Espanya suposaria un increment tant dels costos com dels processos d'interns de gestió, contrari no només al principi de simplificació de processos que segueix el Grup BMW, sinó a tota lògica econòmica en els temps actuals, marcats per la contenció de la despesa".

Des de la Plataforma consideren que "aquest menyspreu a la normativa i als consumidors de parla catalana per suposats motius econòmics contrasta amb l'ús que BMW fa d'altres llengües europees menys parlades i de mercats clarament més petits". Així mateix, BMW tampoc té adaptat el web i el sistema multimèdia del cotxe al català: "És criteri establert pel Grup BMW que les comunicacions realitzades mitjançant qualsevol sistema integrat al vehicle es faci en la llengua oficial que sigui comuna a tots els habitants del país respectiu, amb independència del territori on resideixin."

Informa:ELMON.CAT (25-7-2018)