LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

Pablo Casado ha triat Barcelona per fer el seu primer anunci per combatre l'independentisme. Després de reunir el seu primer comitè executiu des que és president del PP, ha anunciat que la primera iniciativa legislativa que presentarà al Congrés dels Diputats és per tipificar la "rebel·lió impròpia" i la "convocatòria il·legal de referèndum" per incorporar-los al codi penal.

"Si en l'agenda de ruptura dels partits independentistes es prepara qualsevol tipus de ruptura de la legalitat, es puguin tenir els mecanismes de defensa efectius perquè no passi el que va passar l'any passat", ha explicat en la roda de premsa posterior al comitè executiu que ha celebrat a Barcelona.

Així, Casado ha destacat que ha triat Barcelona per fer la primera executiva per donar suport al PP a Catalunya, que, ha dit, serà "la columna vertebral" del partit a nivell estatal. Casado ha aprofitat per criticar "lapaivagament" que segons ell està fent el president espanyol Pedro Sánchez amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Per Casado, en el diàleg que el nou govern espanyol ha iniciat amb la Generalitat no hi cap parlar "d'independència ni de la ruptura d'Espanya". "Si plantegen una altra vegada la construcció d'estructures d'Estat, caldrà recordar al govern espanyol que el PP té majoria absoluta al Senat i que pot tornar a demanar que s'apliqui el 155", ha avisat.

A més, ha anunciat que es bolcaran amb Catalunya amb l’objectiu que els "constitucionalistes" recuperin places clau en les eleccions municipals i autonòmiques del maig, començant per la ciutat de Barcelona. “El PP ha tornat a Catalunya i ho ha fet per quedar-se”, ha asseverat. En aquest sentit, Casado ha explicat que el seu projecte per Catalunya es basa en la "concòrdia".

Informa:ARA.CAT (26-7-2018)