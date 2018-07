LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

"Ni un pas enrere? "

Bernat Dedéu





Tot just després del congrés martapascalià de Convergència, la nova i flamant vicepresidenta dels pedecàtors, Míriam Nogueras, anunciava amb pompa i circumstància que la nova direcció del partit exigiria molt més a Pedro Sánchez per tal de mantenir-lo ancorat al poder. La meva estupefacció fou oceànica: si hom diu que serà més exigent amb algú, segons la més pura lògica, la cosa implica que abans ja se n’ha estat si més no un pèl, de llepafils i de primmirat. Però servidor, i m’encantaria errar-me, no coneix ni una sola exigència que el món convergent (i, per concomitància, l’independentisme representat al Congreso) fes a ZetaPedro abans d’investir-lo. Conec, per exemple, els sine quibus non dels bascos, que van fer perjurar al rejovenit líder del PSOE que els mantindria l’exactíssima pasta promesa per Rajoy als pressupostos generals de l’Estat. Això sí que em sona.

Però exigències? Del PDeCAT i d’Esquerra? Senyora, si en troba una de sola ja m’avisarà! Perquè no; de contrapartides no n’hi va haver cap ni una, la qual cosa vol dir que el sobiranisme català va regalar al PSOE la presidència d’un país, amb la consegüent potència funcionarial, d’alts càrrecs i de gestió pressupostària, amb el simple incentiu de fer fora Rajoy i poder presumir-ne davant del seu electorat, a manca de qualsevol altre objectiu mínimament acomplert. A can PSOE, un partit que, recordem-ho, va fer costat fil per randa a Rajoy en la repressió policial i judicial de l’independentisme, des d’aquell dia, encara deuen riure amb la perspicàcia negociadora dels catalans. Comptat i debatut, Sánchez no és que visqui gaire inquiet, sinó que sesteja tan tranquil com parsimoniosa viu l’aigua de la font de la Moncloa on Machado i la seva querida rellegien poemes d’amor.