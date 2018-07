LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

"La Reconquesta "





Pilar Rahola

Acabat d’asseure’s a la poltrona de Génova, i auto­alliberat d’haver d’explicar l’estrany cas del seu màster, aprovat gràcies a uns treballs universitaris desapareguts (hauran estat abduïts?), el senyor Pablo Casado, il·lustre president espanyol del partit espanyol de la dreta espanyola, ha iniciat la Reconquesta. Ho ha fet com els valents, al bell mig de Bar­celona, la capital d’una nació d’infidels. I dotat de la rauxa dels guerrers, ha aixecat el martell d’heretges sense tremolor, ni temor, conscient de pertànyer a una estirp de conqueridors.

A partir d’aquí, el monotema català ha impregnat tot el seu ésser, el seu port, les seves paraules, les seves iniciatives, els seus projectes, no endebades és conscient de l’àrdua tasca que significa intentar espanyolitzar els catalans impius. A la mà, el blasó de la unitat pàtria, al pit, el cor de ­Pelai, i en l’ànima, l’Espanya eterna, nascuda abans que existís el món. I ben proveït amb l’elm i l’armadura, ha iniciat el pla d’atac. Pel flanc sud, una de Codi Penal, amb delictes de sedició impròpia; pel nord, un altre de pena màxima per a les temptatives de referèndums sediciosos; i per l’est, la bandera de Tabàrnia que institueix el regnat de la Catalunya espanyola. Amb una carta final, al flanc oest: l’ús de la majoria al Senat per reclamar un altre 155, si els croats no aconsegueixen dominar a les hordes bàrbares catalanes amb la resta d’ofensives.

És a dir, la força sobre la paraula; la raó del poder sobre la raó ciutadana; el domini sobre les urnes. Res que sigui nou en l’horitzó d’a­questa concepció d’una Espanya atàvica i essencial, situada per sobre de les contingències, les voluntats i la modernitat. Don Pablo és, amb permís de Rivera, que li va al darrere, l’encarnació de l’espanyolet impe­rial, situat en una zona ahistòrica on no hi ha cap altre vaivé que el mandat bíblic. Nou? En absolut. Sorprenent? Per a res. Carregós? Molt. Nociu? No més del que han estat tots els seus ­bigarrats predecessors, nobles hereus de l’ancestral mandat borbònic de dominar Catalunya.

Sí, podria haver estat diferent. De fet, l’aspiració que a Espanya es ­forgés una dreta moderna, alliberada de l’obsessió ultranacional i dotada d’una estratègia de pacte envers les nacions històriques és tan antiga com antiga és la seva negació. No hi ha manera. Cada nou líder conservador és més ultranacionalista que l’ante­rior, amb la pesada càrrega que sig­nifica el nacionalisme d’Estat. I des d’aquesta mirada estreta, la seva ­obsessió per Catalunya augmenta a mesura que es descompon la seva ­capacitat per tenir respostes que no siguin les de les porres i les togues. Trist projecte espanyol, el d’aquests adalids de la Reconquesta que només saben imposar-se des del cavall, incapaços de seduir amb la paraula.

Res, doncs a posar-se casc i a ­defensar-se de les envestides, que d’això en sabem molt, perquè estem molt entrenats.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (28-7-2018)