LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, defensa que les creus grogues a l’espai públic són violència i que provoquen incidents violents. Certament, es registren incidents violents, però sempre per part dels que s’identifiquen amb la unitat d’Espanya. Són moltes i reiterades les crides a la no-violència provinents de l’independentisme, però encara és l’hora que se sentin crides contundents a la no-violència feixista des de l’unionisme.

“L’única violència és aquella que va acompanyada de la bandera espanyola”, deia Josep-Lluís Carod-Rovira en una entrevista a Catalunya Ràdio fa dos mesos. Res no ha canviat. Si de cas han proliferat les agressions feixistes, com ara la que va rebre un manifestant a l’entrada de la presó de Lledoners mentre enregistrava amb el mòbil la retirada de llaços grocs o com els incidents protagonitzats per neonazis a Nou Barris la setmana passada –on es va poder veure un home amb una esvàstica tatuada al ventre–, per no parlar de l’atac d’un policia espanyol al fotoperiodista Jordi Borràs al crit de “Viva España” i “Viva Franco”, dels avis muntanyencs increpats en un cim o dels insults a àvies que passejaven amb llaços grocs, sense anar més lluny, aquesta setmana a Terrassa.

La llista és llarga. Però, ¿hi ha hagut un repunt d’aquest tipus d’episodis violents o és només una sensació ciutadana generalitzada? La CUP va demanar dimecres la compareixença del conseller d’Interior, Miquel Buch, en comissió al Parlament perquè expliqui “l’augment d’agressions feixistes i la impunitat” amb què l’extrema dreta actua a Catalunya. Els cupaires constaten que aquest fenomen mai no ha desaparegut i sostenen que el cos dels Mossos d’Esquadra “mai ha aclarit quines actuacions estan duent a terme per prevenir el feixisme”.

El conseller, en canvi, assegura que els atacs feixistes en realitat van a la baixa i atribueix als mitjans de comunicació i a les xarxes socials la percepció que es pugui tenir en sentit contrari. “Se’n parla més”, va explicar dimecres en una entrevista a TV3. Segons el conseller, “només que n’hi hagi una, aquest país no es pot permetre tenir impunitat per part d’algú que decideixi ser agressiu o violent amb els altres, i encara menys si són feixistes”.

El govern s’ha conjurat per neutralitzar la possibilitat que s’instal·li en l’opinió pública la percepció que els Mossos no fan prou contra aquesta xacra. L’endemà de l’entrevista de Buch, el mateix president, Quim Torra, va defensar des del complex central d’Egara del cos, a Sabadell, que cal que la policia sigui la garant de la “desactivació de l’amenaça” quan es produeix una agressió de caire feixista.“No podem tolerar que hi hagi sectors de la població que visquin amb la por de ser agredits i atemorits per violents totalitaris”, va sentenciar. Torra va parlar de “brots de violència feixista” que “es manifesten ara amb més desacomplexament”.

Des de Mossos per la República, el seu portaveu, Albert Donaire, té la sensació que els ultres gaudeixen de passivitat policial i d’impunitat judicial i lamenta, per experiència pròpia, el diferent tracte davant les amenaces segons si van adreçades a independentistes o a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas. “En aquest país, el feixisme fins i tot són policies –rebla–, ja veieu el policia nacional que va agredir en Jordi Borràs. Hi ha policies que són uns feixistes, estan dins la policia.”

