LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

"El període de gràcia s'acaba". Amb aquest avís, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president a l'exili, Carles Puigdemont, han volgut deixar clar al govern de Pedro Sánchez que la seva voluntat de diàleg sense que es produeixi la llibertat dels presos i avenços en el dret a l'autodeterminació té una data de caducitat. En concret, la tardor, quan preveuen que amb la Diada, la commemoració de l'1-O, el judici als dirigents processats per rebel·lió i l'impuls de la Crida Nacional per la República com a partit facin entrar en ebullició la societat catalana. Entenen que aquest serà el termòmetre del nivell de fortalesa de l'independentisme, la germinació d'un nou "momentum" que empenyi el president espanyol a passar "dels gestos als fets".

El retorn de Puigdemont a Brussel·les quatre mesos després de la seva detenció a Alemanya i el retrobament amb Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig a l'anomenada Casa de la República a Waterloo ha estat un capítol de celebració de l'independentisme després que el Suprem hagi retirat les ordres de detenció internacionals. El líder de JxCat ha rebut l'escalf dels que van ser els seus companys a la Generalitat -amb qui s'ha reunit a la delegació del Govern- de bona part del grup parlamentari i de representants de les entitats independentistes i de familiars dels presos i exiliats. El missatge ha estat unànime: ningú dona com a possible fer cap passa enrere en el llegat que suposa l'1-O i davant la repressió que l'Estat ha donat com a resposta.

L'acte, on Torra ha exhibit suport incondicional al president a l'exili, marca l'inici d'una nova fase de l'espai independentista que aposta per la confrontació amb l'Estat per seguir avançant cap a la República. En paral·lel a la represa del diàleg entre la Moncloa i la Generalitat, que viurà el pròxim episodi en la reunió de la comissió bilateral dimecres que ve a Barcelona, Torra ha advertit que el referèndum és el gran tema de la legislatura.

A l'expectativa de quina és "la recepta" de Sánchez

L'alliberament dels presos segueix sent una urgència per al Govern, però Torra ha volgut deixar clar que la batalla contra la repressió no els desviarà de la reivindicació del dret a l'autodeterminació. L'equació, ha insistit el president de la Generalitat, és clara: si realment Sánchez vol contribuir a trobar un desllorigador polític al conflicte amb Catalunya, inevitablement això passa per votar. D'entrada, han insistit, el president espanyol ha explicar quina és la seva "recepta" per resoldre el conflicte. Per al govern del PSOE, però, el referèndum segueix sent una discrepància insalvable.

Negociar sobre inversions, infraestructures, competències, finançament i un nou Estatut són els marges en els quals té previst moure's. "Només hi ha diàleg dins de la legalitat", ha insistit el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que ha estat per ara l'única resposta des de la Moncloa. Que el dret a l'autodeterminació no està contemplat a la Constitució és la línia discursiva de la qual el govern del PSOE no pensa moure's. L'objectiu de Torra i Puigdemont és, precisament, dinamitar aquest esquema aconseguint un nou momentum, l'anomenada "finestra d'oportunitat" que begui de l'1-O i del 3-O i que representi un nou pols del carrer amb l'Estat.

Puigdemont se sent fort tant des del punt de vista polític com per la seva situació judicial després que hagi quedat demostrada la "farsa" del jutge Llarena

Puigdemont se sent fort tant des del punt de vista polític com per la seva situació judicial. De fet, el retorn a Brussel·les després que el jutge Pablo Llarena hagi desistit de perseguir els exiliats el considera una "derrota" de l'estat espanyol. En paraules de Torra, ha quedat al descobert la "farsa" de la causa que està en mans del Suprem. El retrobament del president a l'exili amb part dels qui van ser els seus consellers es produeix, precisament, una setmana després d'un complex congrés del PDECat en què Puigdemont ha aconseguit sortir-ne victoriós des del punt de vista organitzatiu i estratègic.

Sotmetre el govern del PSOE a una olla a pressió

Tal i com Puigdemont volia, el partit se supeditarà a la Crida Nacional per la República, la plataforma de caràcter "transversal" que impulsa de la mà de Jordi Sànchez per aglutinar diferents sensibilitats de l'independentisme. El seu pla és que aquesta tardor celebri una assemblea constituent i comenci a caminar com a partit. Un cop ERC i la CUP han declinat formar-hi part perquè ho consideren una reordenació de l'espai independentista de centre-dreta, Puigdemont confia en el seu lideratge per muscular la plataforma a partir de la mobilització de la Diada i de la commemoració del primer aniversari de l'1 d'octubre.

A més de la mobilització social, posarà en marxa el Consell de la República, l'òrgan previst en el pacte de Govern amb ERC per avançar des de l'exterior en la implementació del mandat de l'1-O en un context en què la Generalitat ha descartat la unilateralitat com a via prioritària. Puigdemont també està disposat a "viatjar per tot el continent" europeu per explicar la causa catalana i reivindicar la llibertat dels presos i exiliats i el dret a l'autodeterminació. Una acció exterior que, combinada amb l'acció al carrer, vol que situï el govern espanyol en una olla a pressió.

"No es poden voler els vots per convertir-se en president i després no actuar en conseqüència"

De fet, a partir de la tardor Puigdemont encarirà també tot suport a Sánchez al Congrés, un advertiment que ja ha llançat la nova direcció del PDECat presidida per David Bonvehí. "No es poden voler els vots per convertir-se en president i després no actuar en conseqüència", ha dit Puigdemont. Era la manera de transmetre que no donarà xecs en blanc en nom del diàleg. Ell no va ser precisament favorable a donar suport a la moció de censura que va fer Sánchez president -un vot afirmatiu que sí va defensar Marta Pascal i que va augmentar encara més les diferències amb el líder de JxCat- i va mantenir un sorollós silenci quan Torra va exhibir complaença després de reunir-se amb Sánchez el passat 9 de juliol.

L'apuntalament del lideratge de Puigdemont s'ha exhibit en la celebració del seu retorn a Waterloo, on les entitats, representants de la societat civil, familiars dels presos i exiliats i el raper Valtonyc, exiliat també a Bèlgica, han aplaudit que reprengui l'acció política amb el mandat de l'1-O per bandera. "Venim de lluny i volem anar molt lluny. No sé quan de temps ens prendrà", ha dit Puigdemont des del balcó de la Casa de la República, des d'on ha demanat reprendre "el fil roig" de l'1-O per assolir la llibertat. Tot plegat amb Torra al seu costat, que manté viva la flama d'investir un Puigdemont que té a la butxaca el rellotge de la legislatura.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (29-7-1918)