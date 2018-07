LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

"Consells que funcionen contra les amenaces pel llaç groc""





Si vas pel carrer i t'amenacen per dur un llaç groc de suports als presos polítics, què has de fer? Advocats de Terrassa vinculats a l'Associació Drets aposten per denunciar els fets. Reconeixen que no sempre és fàcil, per la por a veure's en un procés judicial o a enfrontaments amb els espanyolistes i, molts cops, per la falta d'elements que corroborin les amenaces i el seu grau.

Per tant, si un unionista amenaça algú amb un llaç groc, el millor que pot fer aquest és gravar-ho, o si nó pot ser, prendre fotografies. I intentar tenir testimonis que hagin presenciat els fets i estiguin disposats a explicar-los. Si és possible avisar la Policia Local (o Guàrdia Urbana, o Policia Municipal, segons els municipis), molt millor, perquè es gaudirà d'un suport més. Amb tot el material, s'ha d'anar als Mossos i presentar la denúncia -o la policia-. Es pot fer per coaccions per impedir l'exercici d'un dret fonamental o, fins i tot, per un delicte d'odi, un tema, que diuen els advocats, des de l'Estat s'ha estirat i estirat. Una amenaça, diuen, per portar un llaç groc, atempta contra la llibertat d'expressió.

Amb un insult, la situació és diferent, i la recomanació és que no s'escolti i que es deixi estar, el mateix que demana Mario Sòria, president de Terrassa per la Independència-ANC. La idea es no tornar-s'hi i evitar qualsevol tipus d'enfrontament. Cal recordar que dissabte passat un espanyolista es va encarar amb unes àvies per portar el llaç groc, al carrer Major de Terrassa.

Informa:ELMON.CAT (29-7-2018)