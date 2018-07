LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

Al president del PDeCAT, David Bonvehí, no li consta que el rei Felip VI hagi intentat bastir ponts de diàleg amb ells per abordar la situació política a Catalunya. Amb tot, ha assegurat que els demòcrates sempre està disposat al diàleg, en el benentès que prèviament el monarca s'haurà de "retractar" de les seves paraules de l'1-O.

Bonvehí ha acudit a la roda de premsa posterior a la primera reunió de l'executiva demòcrata sorgida de la darrera assemblea acompanyat de la vicepresidenta de la formació, Míriam Nogueras, i ha estat ell qui s'ha encarregat de donar compte de les decisions.

En ser interrogat sobre les paraules del monarca ha assegurat que no li constava "encara" cap intent de posar-se en contacte amb ells. "Som els del diàleg, qualsevol persona que es vulgui posar en contacte amb nosaltres aquí ens té, però li demanarem que s'ha de retractar de les seves afirmacions de l'1-O", ha advertit.

Bonvehí, que ha recordat que aquest cap de setmana la direcció demòcrata es va sumar a Waterloo a la rebuda al president Carles Puigdemont, ha assegurat que el PDeCAT "fa seves les paraules de Puigdemont" sobre les exigències al president espanyol, Pedro Sánchez. "El nostre sí no és gratuït esperem que Pedro Sánchez ens expliqui la seva recepta després de l'estiu", ha reblat.

Ha apostat per aconseguir un referèndum acordat amb l'Estat, però ha advertit que el fet de no aconseguir-ho no aturarà la reinvindicació catalana."Davant la manca d'un referèndum acordat l'alternativa no pot ser no fer res. Al contrari, Catalunya i la majoria parlamentària ha d'explorar qualsevol via", ha assegurat.

Bonvehí ha explicat que la nova cúpula del partit considera que Míriam Nogueras, com a vicepresidenta de la formació, ha de tenir un rol important a la direcció del grup de diputats i senadors del PDeCAT al Congrés, tal i com va avançar El Nacional. No obstant això, ha explicat que abans que es concreti aquest nou paper, vol abordar el tema amb tots els representants demòcrates "per trobar l'encaix".

Informa:ELNACIONAL.CAT(30-7-2018)