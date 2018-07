LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

La sala II del Tribunal Suprem, la que revisa les decisions del magistrat Pablo Llarena, ha desestimat aquest dilluns els recursos d'apel·lació presentats pels cinc diputats presos en contra de la suspensió dictada pel jutge. Confirma així que, d'acord amb l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, perden la seva condició de diputats un cop processats per rebel·lió. Tant Oriol Junqueras com Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ja no cobren el sou del Parlament des del passat 13 de juliol, quan Llarena va donar l'ordre perquè se'ls suspengués com a diputats. Però des de llavors que Junts per Catalunya i ERC continuen sense acord sobre com s'ha de procedir -si rellevar-los o no- i han ajornat l'inici dels plens a l'octubre.

En la interlocutòria, la sala d'apel·lacions s'aferra a la doctrina del Constitucional i nega que l'article 384 bis sigui només per a casos de delictes comesos per bandes armades o activitats terroristes, com esgrimien les defenses dels presos polítics. A més, els tres magistrats que revisen les decisions de Llarena s'escuden en què la decisió de suspendre els diputats presos no és "discrecional" del magistrat del Suprem, sinó que és una disposició prevista en la llei "de forma automàtica".

"Alterar els límits territorials de la UE"

Per als tres magistrats que revisen les decisions de Llarena, s'ha de tenir en compte que estem davant d'uns fets que "atempten contra la mateixa essència de l'estat democràtic, en paraules del Tribunal Constitucional", prova suficient de la justificació d'aplicar aquest article de forma automàtica. És més, per a la sala, "resulta de tal evidència" suspendre els diputats processats per rebel·lió, per "resultaria perceptible per a qualsevol". I insisteix que estem davant d'uns fets, els de l'1-O que "pretenien, amb auxili de previsibles actes de violència, alterar els límits territorials, no només d'Espanya, sinó de la Unió Europea". La sala d'apel·lacions fa seva així, de nou, l'argumentació de Llarena i defensa el delicte de rebel·lió perquè creu que des del Govern de Carles Puigdemont es va "incitar o acceptar almenys, la provocació d'episodis de violència o tumults".

Finalment, considera "proporcionada" la suspensió perquè es tracta d'una fets que "ataquen a la mateixa essència de l'estat democràtic" i apunta que el Parlament pot substituir de forma temporal els diputats suspensos. És més, assegura que en cap moment Llarena ha dit a la cambra catalana el que ha de fer sinó que només li ha indicat "que no existeix impediment processat perquè els càrrecs i funcions públiques que corresponen als processats, puguin ser exercits de manera plena, però limitada al temps de l'eventual suspensió, per d'altres integrants de les seves candidatures, si el Parlament contemplés adoptar la decisió". Una orientació que "està molt allunyada de qualsevol pretensió d'indicar al Parlament quina ha de ser la seva actuació".

Informa.ARA.CAT (30-7-2018)