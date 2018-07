LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

El govern nega que hi hagi sobre la taula una oferta del rei per dialogar o fer d’intermediari amb els partits independentistes. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat que l’executiu no ha rebut cap missatge de la casa reial espanyola en aquesta línia i, en canvi, ha sabut els detalls de la reunió que el president del Parlament balear, Baltasar Picornell, va tenir ahir amb el monarca al Palau de l’Almudaina. Picornell va apuntar que Felip VI estava disposat a ‘estendre ponts.’ No obstant això, la ‘versió’ de la conversa que ha arribat al govern és que van abordar la reunió que van tenir els presidents català i espanyol, Quim Torra i Pedro Sánchez, a la Moncloa i van constatar que ‘se seguia dialogant.’ ‘No tenim coneixement que hagi anat més enllà,’ ha asseverat Artadi.

Artadi també ha apuntat que no esperen ‘grans acords’ de la reunió de demà de la comissió bilateral Generalitat-Estat. La dinàmica dels dos governs, ha dit, ha fet que no s’hagin pogut treballar els punts de l’ordre del dia amb prou temps. Compten, però, que s’activin les comissions i els grups de treball derivats de la bilateral. En el marc de l’etapa de diàleg que s’han emplaçat a mantenir els dos governs, Artadi s’ha manifestat partidària de donar temps al govern espanyol perquè aclareixi quina és la seva proposta per a Catalunya, abans que els partits independentistes en posin en perill l’estabilitat parlamentària al congrés. Si es demostra que no passen de les paraules als fets es replantejaran la seva relació amb el PSOE. El referèndum i la petició de la Generalitat perquè els presos polítics siguin alliberats són a l’ordre del dia de la reunió, tot i que la ministra Meritxell Batet ja va deixar clar que no entraran a negociar-los. ‘En cap cas podem renunciar al dret a l’autodeterminació,’ ha insistit Artadi. L’executiu català espera que el govern espanyol aclareixi el seu posicionament sobre els presos i com es pot traslladar en el posicionament que adopti a partir d’ara la fiscalia. Els represaliats i el referèndum, però, són dues qüestions que l’executiu preveu seguir plantejant en una segona reunió de la bilateral a la tardor, quan també s’hauria de produir la segona volta de la reunió de Sánchez i Torra.

Pel que fa al fracàs de Sánchez per tirar endavant la votació del sostre de dèficit per garantir l’estabilitat pressupostària, Artadi ha refusat que la Generalitat perdi 486 milions d’euros per als serveis públics si no s’aprova, tal com va assegurar ahir el govern espanyol. La consellera de la Presidència ha demanat ‘responsabilitat’ al PSOE perquè garanteixi que el PP no vetarà la iniciativa al Senat. ‘Molt millor seria que ens transferissin els recursos d’incompliments de fa molts anys,’ ha etzibat.

Mundó i Homs, a la Comissió Jurídica Assessora



El govern també ha nomenat avui els exconsellers Carles Mundó i Francesc Homs membres de la Comissió Jurídica Assessora. Aquest és un òrgan consultiu del govern que emet dictàmens, de manera preceptiva, sobre els projectes de decrets legislatius o els reglaments que elabora l’executiu. També revisa actes administratius i contractes que fa la Generalitat. Mundó, que va ser el conseller de Justícia del govern de Carles Puigdemont, és advocat, com Homs, i està processat pel Tribunal Suprem pels presumptes delictes de malversació de fons públics i desobediència. Homs va complir a l’abril la pena d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics a què el va condemnar el mateix tribunal, per desobediència, pel procés participatiu del 9-N. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha subratllat que el govern els ha nomenat ‘pel seu ampli coneixement de l’administració pública’ i del país.

Informa: VILAWEB.CAT (31-7-2018)