LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

TV3 ha acabat aquest mes de juliol com a líder d'audiència a Catalunya per dotzè mes consecutiu, amb una quota de pantalla del 13,3%. Aquesta dada, a més, suposa el tancament d'una temporada d’èxits on ha mantingut, de setembre de 2017 fins ara, una quota del 14,4%, col·locant-se 3,8 punts per sobre dels resultats que va obtenir durant el mateix període de la temporada anterior. Aquests resultats són els millors de la televisió pública catalana des de la temporada 2010-2011, quan va aconseguir uns resultats lleugerament superiors (14,9%), i el mes de juliol ha estat el millor d'ença del 2008. Dels 31 dies del mes, TV3 ha estat la cadena més vista en 22 ocasions, liderant el rànquing dels programes més vistos en 21. A més, dels 20 programes més vistos d'aquest juliol, 12 són de la cadena, amb programes informatius i també d'entreteniment. A més dels resultats quantitatius, TV3 també va tornar a ser la cadena generalista més ben valorada durant el mes de juny, amb un 8,5 segons GfK, una multinacional alemanya d’investigació i anàlisi de mercat que elabora informes sobre les valoracions qualitatives dels espectadors i que té com a clients les principals televisions europees.

TV3 ha aconseguit unes audiències molt bones, continuant amb una tendència d'èxit. Quin és el secret d'aquest èxit?

Com tot a la vida, no té una explicació fàcil, però fa mesos que s'està donant una conjunció de factors. Hi ha coses que són absolutament mèrit propi, dels responsables de cada àrea, amb programes ben fets i ben col·locats, i també hi ha molta gent que ha constatat que a TV3 interpretem la realitat com s'ha fet sempre en aquesta casa, d'una manera que els interessa més que altres interpretacions, perquè tots interpretem. Evidentment, és clar que continuem vivint uns moments que es poden qualificar d'"anòmals" i això també influeix en aquesta tria... Ara bé, no tant com alguns s'afanyen a dir contínuament, com si el mèrit dels resultats actuals de TV3 o de Catalunya Ràdio es pugués explicar simplement per la conjuntura política i social. Aquestes circumstàncies poden ser-hi i que tu, igualment, no l'encertis, i resulta que normalment tant TV3 com Catalunya Ràdio l'encerten.

Aquesta explicació, de fet, perd credibilitat quan es veu que els resultats dels programes d'entreteniment, i no només els informatius, són molt bons.

Per dir-ho d'alguna manera, és com allò que deien ara ja fa uns quants anys per explicar què va encaminar el Barça en els èxits que va viure durant un temps: el "cercle virtuós". Hi ha una sèrie de factors que van sumant-se. Quan una graella funciona ja no és qüestió de si funciona un programa o un altre. N'hi ha alguns que funcionen sols, sí, que tiren com coets, però tot es beneficia d'aquesta situació. Tots els elements es recolzen entre ells i això fa que TV3 funcioni com a producte global.

Això és especialment destacable tenint en compte les dificultats econòmiques que s'han viscut durant el darrer any.

Doncs sí, perquè no només TV3 sinó Televisió de Catalunya, és a dir, tots els altres canals, van començar l'any amb un pressupost que era 40 milions d'euros inferior al de l'any passat. D'aquests 40 milions, gràcies a l'acció del Govern, que va resoldre la problemàtica de l'IVA, finalment se'n van poder recuperar 16, però el fet és que continuem tenint 24 milions menys que abans i Televisió de Catalunya ha funcionat en aquestes circumstàncies. Realment no està gens malament, tenir tants diners menys i aconseguir uns resultats que estan tan bé.

Al vídeo publicat com a agraïment als espectadors i per celebrar els resultats, es fa èmfasi en què, aquesta vegada, TV3 se n'ha sortit "contra el món"...

Bé, això era un homenatge... Quan diem el món ens referim al Mundial, i si no volem ser gaire dolents direm simplement que, malgrat que hi ha hagut un Mundial de futbol, que ha col·locat Telecinco a unes cotes molt i molt altes a nivell espanyol, a força distància dels seus competidors immediats, a Catalunya nosaltres hem aconseguit mantenir el liderat d'audiència. Tenint literalment tot el món en contra. Contra el món, la Formiga Atòmica.

Després d'aquesta temporada, quins reptes hi ha en el futur més immediat?

El mes d'agost sempre és el més complicat de tots perquè, a banda que hem tingut molt pocs recursos, la programació d'agost sempre és especial. El primer repte important a què ens enfrontem és mantenir el tipus, continuar liderant les audiències durant aquest mes tan difícil. Habitualment, les caigudes de TV3 durant l'agost són espectaculars i enguany tornarà a passar perquè en aquest moment de l'any tot s'afluixa, falten els grans programes de la casa, no hi ha programació interna... Estem pendents de veure si totes les virgueries que hem hagut de fer funcionen, com a mínim, per mantenir el liderat. Aquest és el primer repte de tots i més endavant, quan comencem la temporada, també veurem si ens afecta la necessitat que hem tingut d'ajornar el seu inici per la falta de recursos i també si les noves apostes que farem amb els fons que s'han desbloquejat funcionen bé. A partir del mes d'octubre, quan ja hi hagi normalitat gairebé absoluta, podrem saber si ens hem equivocat o no. Creuem els dits perquè tot continuï funcionant.

Informa:ELMON.CAT (2-8-2018)

Celebrem un cop més l'èxit de TV3. Esperem que tingui els recursos suficients per plantar cara a la competència espanyola i que pugui ser el motor de l'audiovisual català, cada cop en estat més precari. Una televisió que no pot oferir grans pel·lícules ni els esdeveniments esportius no és una televisió "normal". Amb tot, la crisi ha servit perquè TV3 tregui el suc de la gent que té a casa que, en general, és valuosa, i no necessiti tanta producció exterior. També necessita un control exterior de les despeses. La nòmina sembla molt inflada, massa.