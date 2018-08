LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

Poble Lliure, un dels que dona suport a la candidatura de la CUP al Parlament, ha emès un comunicat aquest dijous en què aposta per una "estratègia de confrontació democràtica" basada, entre d'altres punts, en "passar a l'ofensiva". És a dir, "un boicot general i sostingut promogut per les institucions catalanes i la societat civil a les empreses de l'IBEX 35". En un altre dels punts, el partit independentista reclama una espai de coordinació popular i treballar també per uns "acords de mínims" entre partits. En aquest sentit, Poble Lliure reivindica la participació popular per avançar cap a una república catalana i insta a preparar-se per "defensar-la sobre el terreny". "Només una actitud ferma de rebuig de l'ocupació espanyola per mitjà del desplegament d'una ofensiva basada en la no violència activa ens podrà portar a la nostra llibertat col·lectiva", analitza el partit independentista.

Al comunicat, Poble Lliure demana convertir la majoria parlamentària i "l'acció purament defensiva en una àmplia i sostinguda acció ofensiva" per tal que l'Estat "percebi com a impossible la continuïtat de la seva dominació damunt la gent". I "comenci a considerar que els crims contra el poble català no seran per a sempre impunes, que podran ser jutjats i condemnats dins la República independent", afirma el comunicat.

En aquest context, Poble Lliure veu necessari establir vincles "estables de negociació" entre les forces republicanes per fixar uns "mínims estratègics comuns i evitar més respostes improvisades que només reforcen la repressió".

Aquesta "estratègia de confrontació democràtica" també passa per altres punts: una d'ells, "respectar la sobirania" de manera que les institucions i els dirigent polítics "han d'aturar qualsevol ingerència que contradigui la voluntat popular; no es poden acceptar més claudicacions", avisa Poble Lliure.

El partit independentista, que crida especialment a afiliar-se als sindicats que defensin una república, també apel·la a la "mobilització permanent" com a via per reclamar la sobirania i "l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats".

Informa:ELMON.CAT (2-8-2018)