LA POR A LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

Desobeïu o dimitiu". Amb aquest lema, una cinquantena de persones convocades pels CDR s'han manifestat aquest matí davant la seu d'ERC per reclamar-los que facin efectiva la República, han fet grafitis a les parets del pati del partit i han enganxat desenes de pancartes que deien: "El poble mana". La concentració ha començat als Jardins d'Emma a dos quarts de dotze. A continuació, els manifestants han anat fins a l'edifici dels republicans del carrer Calàbria, on han llegit un manifest en què exigeixen als partits independentistes "que desobeeixin les imposicions inquisitorials que vinguin de l'Estat espanyol" i, si no estan disposats a fer-ho, que "dimiteixi el Govern per incompliment del seu compromís".

L'acció ha continuat a la tarda davant la seu de la CUP, on més de 200 de persones s'han manifestat i ha penjat una pancarta on hi deia: "No us adormiu, toca prendre partit". Contràriament a allò que ha passat a Calàbria, al carrer Casp els assistents a la mobilització no han fet pintades. Els cupaires que es trobaven a la seu han obert les portes de la seu i han sortit a aplaudir la protesta. "Hem rebut el missatge de la targeta vermella. Gràcies CDR per fiscalitzar l'acció política. Tant de bo això és fes sempre", ha respost als manifestants la cupaire Laia Estrada. "No només us comprenem sinó que ho compartim, i treballem amb més o menys encert amb els nostres quatre diputats per acabar amb aquesta normalitat política. No podem esperar res de l'Estat". Els membres dels CDR els han instat a "enderrocar el Govern". "Fa uns mesos vam defensar la seu de la CUP i ara ens toca protestar", explica un membre d'un CDR a l'Ara.

Membres del CDR branden targetes vermelles davant la seu de la CUP contra l'autonomismevídeo

Després d'aquesta protesta, els manifestants s'han desplaçat fins al carrer Provença, on hi ha la seu del PDECat. La formació presidida per David Bonvehí, però, s'ha anticipat a la protesta i quan han arribat els CDR s'han trobat que els Mossos d'Esquadra havien acordonat la zona.

L'endemà d'una Comissió Bilateral amb l'estat espanyol "decebedora", aquest dijous l'independentisme s'enfronta a una part de la ciutadania que també se sent decebuda amb l'acció de govern. L'ambient durant l'acció a la seu d'ERC ha estat tens. Veient que s'acostaven els manifestants, a ERC han començat a abaixar la persiana d'entrada a la seu, però els manifestants han aconseguit entrar al recinte del partit, tot i que no a dins de l'edifici. El secretari de finances i organització d'ERC, Jordi Roig, ha sortit a trobar els manifestants i hi ha discutit personalment. "Nosaltres per començar tenim 6 persones a la presó. Tenim moltes mancances, però no som l'enemic. No podeu entrar", ha dit als manifestants. Roig s'ha negat a deixar passar els membres dels CDR a l'interior de la seu, ha retirat els cartells que els manifestants han col·locat a fora i els ha acusat de tenir una actitud "vergonyosa".

Moments de tensió entre Roig i els manifestants a la seu d'ERC



Les pintades han generat algunes discrepàncies entre els manifestants, perquè alguns no n'eren partidaris: "Això no ho podeu fer. Alguns els hem votat", lamentava una dona adreçant-se a un dels joves que feien grafitis. Però la principal tensió s'ha focalitzat entre alguns membres dels CDR i Roig. "El poble no vol el que esteu fent", ha dit un membre d'un CDR. "Tu només ets una part del poble", li ha contestat Roig: "¿Et penses que sumaràs algú en aquesta causa, amb això?".

Després els Mossos d'Esquadra han arribat al pati i han volgut identificar-los. "Ens hauran d'identificar a tots", han respost els manifestants. Finalment ERC ha anunciat que no denunciarà els manifestants i els Mossos han desistit d'agafar-los les dades.

ERC demana "unitat" i no "enfrontaments entre independentistes"



ERC ha fet públic un comunicat en què lamenta l'acció: "Són fets que rebutgem de ple, que no sumen i que fan cada dia més petit el nostre moviment". En l'escrit, la formació assegura que respecta "totes les posicions polítiques" però no comparteix les "maneres" amb què s'han manifestat avui. "Som un partit amb 87 anys d'història –assevera la formació– que fins fa ben poc lluitava sol per assolir l'objectiu de la República catalana i que no accepta lliçons en aquest sentit". En el mateix sentit recorda els "empresonaments i exilis" de membres d'ERC "per haver defensat els ideals republicans".

"El partit no s'apartarà ni un mil·límetre de l'objectiu de la República fins aconseguir-lo, però convé que alguns espais facin una reflexió, perquè l'adversari és un altre", sentencia el text, que també diu: "El que toca avui més que mai és la unitat d'acció per aconseguir els objectius comuns i no els enfrontaments entre independentistes".

El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, també ha reaccionat a la notícia amb una piulada en què ha lamentat que s'acusi el partit de "traïdoria" tenint "companys i companyes a la presó i a l'exili". "No defallirem, continuarem endavant, i no caurem en cap provocació, vingui d'on vingui".

Informa:ARA.CAT (2-8-2018)