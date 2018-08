LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

"La postura de la CUP és absolutament contraria a la criminalització dels CDR, a l'acatament i sotmetiment a l'estat espanyol i a les resolucions d'una justícia que no té res de justa; i per tant si no veiem un gir de 180º davant d'aquesta política que impera al Parlament, amb nosaltres que no hi comptin i que no ens demanin sacrificis per fer autonomisme amb polítiques neoliberals". Són paraules d'una de les portaveus del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, que en declaracions a l'ACN aquest divendres ha advertit que els cupaires no estan "conformes" amb el rumb dels altres grups independentistes: els cupaires consideren que s'actua amb "processisme 2.0", i sense "donar compliment al mandat popular de l'1-O". Estrada ha replicat així a les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, que en una entrevista l'ACN ha fixat prioritzar l'esquerra anticapitalista per arrencar les converses per als pressupostos –"Els governs acostumen a dimitir si els seus pressupostos no són aprovats i això és un mandat d’autoexigència", ha afegit Torra a l'entrevista.

EI "processime 2.0", segons els cupaires, passa per detectar un "sotmetiment i acatament a les resolucions judicials totalment aberrants i un sotmetiment als imperatius de l'estat espanyol en termes de compliment dels topalls de dèficit", alhora que, tot i les declaracions per "tenir com a prioritat la restauració de la república", el Govern s'obre el diàleg amb l'executiu espanyol. Un Estat contra qui els cupaires carreguen per no reconèixer el dret a l'autodeterminació. "Processisme 2.0" també implica, segons la portaveu de l'esquerra anticapitalista, "continuar unes polítiques neoliberals" al Govern. És a dir, al seu entendre, "no afrontar" les llistes d'espera ni "la misèria creixent" o haver mantingut la subhasta d'herències intestades. Per tot plegat, Estrada ha descartat per tant participar en "un sotmetiment absolut" i ha reclamat al Govern que "trenqui la lògica neoliberal".

Estrada ha recordat en aquest sentit que l'abstenció de la CUP per facilitar la investidura de Torra a la presidència de la Generalitat –el president "ho sap"- no implicava garantir la governabilitat durant la legislatura. I ha insistit també que van deixar clar que, en "passar a formar part de l'oposició", es mantindrien amatents per si havien d'ensenyar al Govern "targeta vermella davant de gestos en direcció contrària al mandat popular de l'1-O". La portaveu dels cupaires, que ha recordat que ja van aprovar uns pressupostos que no compartien el 2017 davant "la promesa d'un gest de ruptura", l'1-O, ha advertit a Torra sobre el titular d'Interior Miquel Buch: en comptes de "preocupar-se per uns pressupostos autonòmics, hauria de prendre mesures amb un conseller que equipara els CDR amb agressions feixistes".

Informa:ELMON.CAT (3-8-2018)