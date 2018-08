LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

"Espanya multiplica la venda d’armes a l’Aràbia Saudita un any després del 17-A "

L'estat augmenta l’exportació d’armament a aquest país i Felipe VI hi facilita contractes milionaris

Felipe VI no és benvingut a Catalunya. Així li ho repeteixen les nombroses concentracions de protesta contra la seva presència que hi ha hagut aquests últims mesos. Però el rei espanyol tornarà a venir a Barcelona per assistir a l’acte de commemoració del primer aniversari dels atemptats del 17 d’agost. Una de les protestes més grans que hi ha hagut contra ell va ser justament pocs dies després dels atemptats, en la manifestació de condemna a Barcelona. Felipe VI va ser escridassat, en bona part per les relacions de la monarquia espanyola amb l’Aràbia Saudita, considerat un dels règims que finança Estat Islàmic o, si més no, que contribueix a la difusió de la ideologia extremista de què es nodreix. Malgrat la forta campanya de protesta, la venda d’armes d’Espanya al règim saudita i certs països del golf Pèrsic no tan sols no s’ha aturat aquest últim any sinó que ha crescut.

L’Aràbia Saudita és la principal finançadora de la difusió del wahhabisme, un corrent polític i religiós que fa una lectura fonamentalista de l’islam, de caràcter totalitari, que és la base ideològica d’Estat Islàmic. I són els diners de l’Aràbia Saudita que ajuden a finançar mesquites i escoles alcoràniques arreu que en facin difusió.

L’estat espanyol hi manté molt bones relacions, amb l’Aràbia Saudita, diplomàtiques i comercials, amb la venda d’armes. Durant l’any passat, l’Aràbia Saudita va esdevenir l’estat fora de l’OTAN on Espanya exportava més armament. Concretament, 270,2 milions d’euros del total de 4.346 milions de tot el 2017, una xifra rècord en venda d’armes. Concretament, per la venda d’un avió de transport, de recanvis per al proveïment de combustible en vol i per a diversos avions de fabricació espanyola. També per la venda d’avions no tripulats, granades de morter, plataformes per a morters, munició d’artilleria, equips de detecció i identificació de senyals i equips per a sistemes de vigilància, etc. Són dades de l’informe anual ‘Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa‘, presentat al maig i que recull les dades de tot el 2017. Aquesta mena de vendes sempre han aixecat polèmica per l’historial de l’Aràbia Saudita en el respecte als drets humans, però el govern espanyol ha dit moltes vegades que no té constància que el material que s’exporta hagi estat utilitzat en conflictes com ara la invasió del Iemen.

Però en el cas de l’Aràbia Saudita, el gran negoci militar que ha fet l’estat espanyol, tancat aquest abril i en el qual ha fet de mitjancer de primer nivell Felipe VI, amb contactes directes amb el príncep saudita, ha estat la venda de cinc vaixells de guerra per valor de 2.000 milions d’euros. Amnistia Internacional ha denunciat que les armes espanyoles es fan servir en guerres com la del Iemen, on hi ha hagut nombroses denúncies contra l’Aràbia Saudita per la violació del dret internacional pels atacs contra la població civil.

Espanya i l’Aràbia Saudita tenen, des del 6 de setembre de 2017, un acord de secret militar. La legislació espanyola remarca que s’ha de denegar la venda d’articles de defensa a països que no respectin els drets humans. Actualment, Espanya ocupa el setè lloc en el rànquing d’exportació d’armes. Entre el 2008 i el 2016, en va vendre per valor de 22.603 milions, i cinquanta dels estats compradors són preocupants o potencialment preocupants perquè hi ha indicis que han comès violacions greus dels drets humans i crims contra el dret internacional. Així ho detallava aquest recent informe de l’Aravot per a VilaWeb.

Entre els estats preocupants, hi ha l’Irac (amb el risc de desviament de material a les milícies), Egipte, Israel i un dels aliats principals, Turquia, que ha comès violacions greus dels drets humans amb la repressió contra els kurds. Segons les últimes dades fetes públiques pel govern espanyol sobre la venda d’armament, a l’Irac les exportacions van ser per valor de 33,3 milions, en munició per a armament lleuger; a Egipte, de 12,6 milions en peces d’aviació i de vaixells de guerra, paracaigudes, i recanvis per a blindats, tancs i maquinària diversa. I a Turquia, més de tres-cents milions en avions, components per a vaixells i avions, combustible, munició, granades…

