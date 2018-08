LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

Dos diputats d’ERC al Parlament, Jen Díaz i Josep Maria Jové, han denunciat un agent de la Policia espanyola per haver-los insultat i escopit quan passaven per davant seu mentre feia guàrdia a la porta de la comissaria del CNP de la Via Laietana de Barcelona. Segons la denúncia, els fets van ocórrer el dia 23 de juliol, entre 18:50 i les 19:00 hores, mentre els dos republicans caminàvem en direcció a l’acte oficial d’entrega de les Creus de Sant Jordi que es celebrava al Palau de la Música Catalana. En arribar a l’alçada de la comissaria de la Policia espanyola que es troba a la Via Laietana, “un dels agents del CNP que custodiaven la mencionada instal·lació, uniformat i armat amb arma llarga, va abandonar la posició en la que estava, per haver reconegut els diputats, posant-se a caminar unes passes al costat seu”, segons l’escrit presentat als jutjats. A la denúncia, asseguren que va ser aleshores quan l’agent “es va escurar la gola i va escopir a terra en la direcció on eren els diputats”. A més, en girar-se per mirar-lo, afirmen que l’agent “els va dir “fills de puta” en castellà.

Díaz i Jové afirmen que van continuar el seu camí i “en cap moment es van dirigir al mencionat agent que, amb tota seguretat, va vexar-los, intimidar-los i insultar-los pel fet de reconèixer-los com a diputats independentistes d’ERC”. Segons els republicans, els fets els han “causat temor i desassossec en no ser un cas aïllat, ja que venen sofrint amenaces, insults o danys a la propietat a causa de la seva ideologia política des de fa mesos per part de ciutadans que, presumiblement, no la comparteixen”.

És per això que els diputats reclamen a la denúncia que els responsables de seguretat i vigilància de l’edifici de la comissaria de Via Laietana, “conservin” les imatges de les seves càmeres de videovigilància que enfoquin fora de l’edifici a qualsevol dels espais públics i les “remetin” al Jutjat per tal de poder provar els fets. A més, demanen al cos dels Mossos d’Esquadra que “es dirigeixin a les immediacions de la mencionada comissaria del CNP i esbrinin si existeixen altres imatges de càmeres de vigilància, requerint als titulars de les imatges, si n’hi hagués, per a que les conservin i remetin al jutjat”.





Informa:ELMON.CAT (7-8-2018)

N.de la R.

La impunitat de l'extrema dreta, alguna part de la qual pertany a la policia espanyola, és cada cop més perillosa. Si no s'atura a temps el país se'n va al pot, perquè amb la força bruta tenim totes les de perdre. Aquesta gent intentarà rebentar-ho tot. Sorprèn, si és que cal tenir alguna sorpresa, com els elements ultres de la policia es prenen la justícia pel seu compte i sembla que ningú ni tan sols els pot dir res. L'espiral de violència no ha fet més que començar. President Torra, urgeixen solucions. Això és més urgent que els pressupostos.