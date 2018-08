LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

Òmnium Cultural ha presentat aquest dijous en roda de premsa una campanya per reclamar la llibertat dels presos independentistes amb busos entre els turistes i repartint postals explicatives als visitants de Catalunya. D'aquesta manera, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha exposat el projecte de la campanya d'estiu on ha assegurat que "volen que els turistes sàpiguen que hi ha un país mobilitzat". En aquest sentit, la campanya posa en valor la lluita dels catalans "per la democràcia" i critica la "repressió" de l'Estat Espanyol.

Per aquest motiu, Òmnium ha preparat tres autobusos retolats amb el lema "llibertat presos polítics i exiliats catalans" en diferents idiomes que recorreran durant dues setmanes la costa catalana des de la Costa Brava fins la Daurada, passant per Barcelona.

Mauri ha declarat que l'objectiu de la campanya és que "els turistes vegin que hi ha un país mobilitzat", "una ciutadania que va fer l'1-O i que ha sortit al carrer", però, a la vegada, ha subratllat que "també hi ha un Estat espanyol que vulnera drets i llibertats". En aquest sentit, el vicepresident de l'entitat ha criticat que "hi hagi presos polítics i exiliats al segle XXI" i creu que s'ha de fer saber als visitants. D'altra banda, Mauri ha explicat que els turistes podran entrar dins dels autobusos per veure què ha passat amb els "presos, exiliats i la repressió". D'aquesta manera, des d'Òmnium han preparat dos busos perquè circulin i un que serà d'exposició ambulant. A més, l'entitat ha creat postals d'estiu que Mauri ha assegurat que "els turistes no veuran si no els hi expliquen" on hi ha un seguit d'imatges dels dies clau del procés amb frases com "els catalans volen diàleg" en diversos idiomes.

El vicepresident d'Òmnium ha declarat que també repartiran postals a hotels amb "la lluita mobilitzada per l'1-O i la democràcia i la resposta de l'Estat espanyol". Des de l'entitat també han creat cartells de la campanya i samarretes i finalment, un "pack internacional per a catalans que viatgen a l'estranger" on hi haurà una samarreta, quatre postals i adhesius amb el lema "llibertat presos polítics", amb l'objectiu que siguin els catalans els que expliquin la situació que denuncia Òmnium quan trepitgen altres països.

Menció especial al president d'Òmnium, Jordi Cuixart

Per reivindicar la llibertat del president de l'entitat, Jordi Cuixart, en un dels tres autobusos que han creat hi haurà una exposició on es farà una menció especial a Cuixart. D'aquesta manera, l'entitat vol recordar que el president "és l'únic activista social a la presó per haver exercit els seus drets fonamentals". Cuixart és a Lledoners en presó preventiva des de fa 297 dies "per haver donat suport a la manifestació del 20S"

Informa:ELMON.CAT (8-8-2018)