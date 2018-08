LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

Per Ramon Serra, editor

Hi ha un refrany en castellà que diu " a enemigo que huye, puente de plata" .L'actitud de l'ANC i Òmnium de no convocar cap protesta el 17-A contra Felipe VI en els actes del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils cal considerar-la com irresponsable, per no dir-ne alguna cosa més gruixuda.

Pel que fa a la CUP ja sabem que sempre va per lliure. Acostuma a girar l'esquena a les situacions que no els agrada: anar al Congrés dels Diputats, al Parlament europeu i ara ignorar la visita del el Rei. El problema és que l'espai polític mai no queda buit i si un partit es desentén d'una situació determinada, immediatament el seu lloc és ocupat per una altra força política. Per tant, no perderé ni un minut més en analitzar el comportament d'aquesta organització.

Pel que fa a Òmnium i l'ANC ja és més gruixut. Està bé que es vulgui honorar la memòria de Forn i de Trapero, unes altres víctimes del 17-A. De triomfadors han passat a ser-ne botxins, oi? Aleshores cal anar només a Lladoners per "commemorar-ho" i abandonar l'acte central de Barcelona i deixar-lo a mans dels seguidors monàrquics?

No oblidem que l'acte central de Barcelona serà el que tindrà més repercusssió. Aquest acte és el primer dels molts importants que vindran els pròxims mesos. I sempre és determinant començar amb bon peu.

És cert que no és fàcil respectar el dolor de les famílies de les víctimes--que és el més determinant--i promoure el soroll que es pugui fer al voltant de la figura del monarca. Però després d'anys i panys de manifestacions potser hauríem d'haver après d'esmunyir-nos el cap per trobar noves formes de protesta. Potser es podria guardar un silenci respectuós durant l'acte i en acabar alçar pancartes i fer una xiulada que se sentís des de molt lluny. Res no fa incompatible el respecte a l'acte i la protesta un cop acabada la cerimònia.

La falta de protestes, llevat de les esperades del CDR, serà llegida en clau de submissió al monarca i a Espanya. Deixar passar una oportunitat com aquesta em sembla de jutjat de guàrdia. Al mateix temps no seria forasenyat pensar que la manifestació de la Diada de l'11-S no ha de seguir fil per randa els camins d'altres anys. No diem que els polítics han d'anar més lluny? Doncs ,fora bo que les entitats s'ho comencin a aplicar en les seves accions.Cal treure'n més suc.

Confondre el respecte amb la covardia, la indiferència o el fugir d'estudi amb excuses que encara que siguin enraonades, és anar massa lluny. De la revolució dels somriures hem de passar a la revolució de la intel·ligència. Res d'"amagatotis ".