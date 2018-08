LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia ha denunciat a través d’un comunicat que el model de finançament ‘continua perjudicant Catalunya’ i el repartiment de recursos entre comunitats és ‘arbitrari’. I és que el 2016 va ser la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos tributaris per càpita al sistema de finançament autonòmic però la desena en recursos rebuts. Així ho reflecteix la liquidació del model de finançament per a aquell exercici publicada pel Ministeri d’Hisenda, que, per setè any consecutiu, col·loca Catalunya per sota de la mitjana en el rànquing de comunitats de règim comú. Pel que fa als recursos contribuïts al sistema, Catalunya se situa 19,2 punts per sobre de la mitjana, mentre que la posterior redistribució la situa 1,7 punts per sota.

Cada català va aportar el 2016, de mitjana, 2.663 euros al sistema de finançament. Catalunya és la tercera autonomia que va aportar més recursos per habitant, per darrere dels 3.129 euros de Madrid i els 2.806 de les Balears. A l’hora de redistribuir els recursos, però, Catalunya cau a la desena posició, amb 2.380 euros per habitant.

Tal com ha succeït en els darrers anys, la posició de Catalunya empitjora encara més si es té en compte l’impacte del diferencial de preus. Aleshores els recursos rebuts són de 2.140 euros per català i cauen a fins a la posició 14 en relació a les altres autonomies, un 11,7% per sota de la mitjana.

En el comunicat, el govern posa de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment ‘arbitrari’ de recursos entre comunitats. Així, ‘mentre Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya’. Només l’any 2009, el primer any d’aplicació del model de finançament, Catalunya es va situar per sobre de la mitjana en recursos rebuts (+2,3%). La resta d’anys ha estat sempre per sota.

Informa:VILAWEB.CAT (10-8-2018)