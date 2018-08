LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

La decisió de l'ANC de no convocar cap acte de protesta contra el Rei el 17-A ha alegrat el cap de setmana als mitjans espanyols, que avui destaquen la notícia a les seves portades. L'anunci d'aquest divendres de la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, se suma a les intencions que ja va avançar Òmnium fa uns dies de no organitzar cap acte de boicot a la presència del rei Felip VI durant la seva visita a Barcelona per assistir a l'homenatge a les víctimes dels atemptats de l'estiu passat.

En lloc d'una protesta, l'independentisme organitzarà el seu propi homenatge als cossos d'emergència i Mossos -incloent-hi el major Trapero- davant de la presó de Lledoners, on hi ha tancat el conseller d'Interior, Joaquim Forn.

Davant de tot això, El País llegeix l'aposta de l'ANC per un homenatge alternatiu com un "rebuig" de l'entitat a "boicotejar el Rei". No asseguren que això descarti tota possibilitat de protesta, però sí que "perd força" aquesta opció, i recorden que "en altres ocasions, les dues associacions han participat en cassolades i escridassades contra el monarca". Però això no és tot, pel diari hi ha un altre front de protesta obert, format pel president, Quim Torra, i la CUP que "secunden la idea d'afear el Rei en la seva visita a Barcelona".

En la mateixa línia, El Periódico veu com "el sobiranisme afluixa" amb el boicot al Rei. "L'ANC emula Òmnium i demana que no es faci servir el record de l'atemptat per atacar Felip VI", puntualitza, obrint a quatre columnes amb aquest tema sota l'epígraf "Politització de la memòria de l'atac terrorista". El president de la Generalitat també ocupa en aquest cas l'altra banda de la balança quan el mitjà remarca els "missatges d'hostilitat llançats fins ara" per part de "Torra i el seu govern" a la visita reial.

El Mundo és l'únic mitjà que passa per alt la decisió de l'ANC, centrant-se només en la mobilització de l'entitat unionista Societat Civil Catalana "per no cedir el carrer als sobiranistes". Aquest titular costa de combinar amb el subtítol escollit pel mitjà que assegura que la convocatòria unionista té l'objectiu d'"evitar la manipulació política en l'homenatge a les víctimes dels atemptats".

Homenatge a Forn i Trapero

La Vanguardia i La Razón, en canvi, no parlen de cap possible boicot al Rei i salten directament als detalls de l'homenatge independentista als cossos de seguretat i emergències. "L'entitat sobiranista creu que el cos de Mossos ha de tenir un protagonisme central en els actes de record del 17-A, però adverteixen que el conseller d'Interior a la presó, Joaquim Forn, i l'exmajor Trapero seran homenatjats amb ells", explica La Razón.

La Vanguardia obre amb informació facilitada per la defensa del major Trapero on es demana "que no se l'utilitzi en els actes del 17-A". Segons concreten al subtítol, el major "eleva la seva preocupació" pel possible "ús de la seva figura i dels Mossos" en l'acte d'homenatge de Lledoners. Per acabar, es fan ressò de la intenció de no "polititzar els actes" per part d'ANC, Òmnium i Societat Civil Catalana.

