LAMENTABLE ESPECTACLE DELS DOS PARTITS INDEPENDENTISTES

"On són els catastrofistes? "

José Antich





L'Institut d'Estadística espanyol acaba de fer públic, com cada any, com ha evolucionat la xifra absoluta del nombre d'empreses actives a cada una de les zones que ha analitzat. I a data 1 de gener del 2018, a Catalunya hi havia un total de 618.366 empreses, un 1,5% més que l'any anterior. En aquesta mateixa data, a la Comunitat de Madrid hi havia 538.917 empreses.

Cap sorpresa per als que afirmem que el creixement de l'economia catalana és sòlid i constant des que va tocar el moment més baix el 2014. I silenci absolut entre el dream team de predicadors de totes les catàstrofes econòmiques que, sota el comandament de Ciutadans i d'Inés Arrimadas i auxiliats per Albiol i Iceta, van aprofitar el procés per omplir de mentides la informació d'una matèria tan sensible com és l'economia i per espantar la ciutadania.

Se n'han anat seus socials d'empreses regulades i també altres empreses han aprofitat l'ocasió per saltar a Madrid incòmodes, potser més políticament, per la situació política a Catalunya. Això mai no és bo, però avui es veu que hi ha hagut una exageració enorme a l'hora d'explicar-ho. Mentre es desencadenava una campanya política sense precedents per propagar tots els mals econòmics del procés, empreses enormement importants a nivell mundial com Facebook, Enerkem, Suez, Amazon, King, Satellogic, WeWork, IGG, PepsiCo, Hawkers o Scopely feien una aposta important per Barcelona.

Obsessionats com estan per retirar llaços grocs i pancartes d'ajuntaments en una flagrant violació de l'espai municipal, no han tingut temps de demanar perdó. Llàstima, perquè una correcció a temps sempre és millor. El Govern hauria de recordar-li-ho, perquè les bones notícies empresarials també haurien de ser motiu de satisfacció de l'oposició. A menys que, a part de treballar infatigablement per un país crispat, no desitgin també un país decadent i en retrocés econòmic.

Informa:ELNACIONAL.CAT (12-8-2018)