EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

Per Ramon Serra, editor

Sí, ja sé que avui toca parlar de la primera victòria oficial del Barça aquesta temporada en la Supercopa en derrotar el Sevilla (2-1) en la final de Tànger. Però d'això en parla i en parlarà tothom i en canvi pràcticament ningú parlarà del paper de la llengua en aquest esdeveniment.

D'entrada se'ns fa estrany no poder-la veure per TV3 com ha estat habitualment en els últims anys. En aquesta ocasió no ha pogut ser perquè la televisió catalana no té un duro, ofegada per l' Estat, per la falta d'un pressupost digne acordat pel Parlament i perquè moltes vegades s'ha tirat de veta, diguem-ho tot encara que sigui de passada.

Tot amb tot i temps era temps, com diuen els tòpics, quan la transmissió d'algun esdeveniment important per a l'esport català es feia a través de TV1 normalment era en català amb una desconnexió tècnica per a Catalunya. Ara, ni tan sols s'ha ofert la primera versió en castellà i en català pel sistema dual.No existim ni amb el PP ni amb el PSOe que diuen que és més sensible amb les realitats lingüístiques de l'Estat. Doncs,sort d'aixó!

Curiosament no he llegit cap protesta en lloc. El problema de la falta del català en moltes i importants transmissions esportives per televisió és angoixant. I més preocupant és que això es vegi com un fet normal. sembla que tornen als temps de la televisió en blanc i negre. D'aquí ve que el color groc no ens hauria d'encegar i hauríem de veure altres colors de l'arc iris per gaudir de totes els espectacles.

Amb la Plataforma per la Llengua vam aconseguir que al menys els partits del Barça, Girona i Espanyol es puguin seguir també en català pel sisterma dual. Aquesta no és la solució ideal, perquè a Catalunya tots els esdeveniments esportius s'haurien de poder seguir en català per defecte i en tots cas que hi hagi versions en castellà o en altres llengües pel sistema dual. Sigui com sigui val més aixó que res i més en les circumstàncies actuals.

El que ha fet TV1 amb la llengua en aquesta final és una agressió en tota la regla. Ens ha tractat com una colònia. Els romans ja deien que eren esclaus " aquells que parlaven la llengua dels seus amos". Justa la fusta. Un pas més per a la nostra desconnexió mental amb Espanya. Però com encertadament va dir no sé qui " un poble no n'és si no té consciència de ser-ho". Em temo que si més no aquesta vegada la nostra consciència lingüística ha estat, per dir-ho suaument, adormida.

Sí, ja sé que ara el tema de la independència ocupa el centre de les nostres preocupacions. Però faríem bé de fer aflorarr el problerma lingüístic sobretot en ocacions ben assenyalades com aquesta, no fos cas que alguna vegada ens despertem com a país independen però com si fòssim una república sud-americana més. Valdria la pena ser una república més de llengua castellana? És això pel que hem lluitat molts? El benestar vol dir només viure millor econòmicament ?

(25-4-2018)