EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han complert avui 300 dies a la presó. Sànchez i Cuixart són a la presó preventiva des del passat 16 d'octubre acusats de rebel·lió per la manifestació davant la Conselleria d'Economia del 20-S. Ambdós presos polítics han llançat missatges d'ànim al sobiranisme i d'agraïment per les mobilitzacions i les mostres de suport que han rebut per reclamar la seva llibertat.

A través d'un missatge a Twitter, Sànchez ha destacat: "300 dies sense la meva família, 300 dies de vergonya d'un Estat, 300 dies de dignitat de tanta gent al carrer demanant llibertat i democràcia. Gràcies per no oblidar-nos! Llum als ulls i força al braç!".

"No només crec que podem vèncer sinó que ja estem vencent". Al seu torn, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet una crida a la unitat del sobiranisme i ha considerat que el moviment necessita "enriquir lideratges a les institucions i a peu de carrer" i "assolir grans consensos", en una carta al diari Ara. A més, ha assegurat que "el diàleg honest i sense condicions prèvies serà l'única solució de resolució del conflicte polític" entre Catalunya i Espanya.

En relació amb el judici que afrontarà els pròxims mesos, Cuixart l'ha definit com "un cas únic de repressió ideològica i cultural dins de la Unió Europea". Segons Cuixart, l'actitud durant el judici no ha de ser de defensar-se, sinó "acusar l'Estat de vulneració flagrant dels drets fonamentals" i apel·lar l'opinió pública per "no blanquejar la barbaritat jurídica d'acusacions desproporcionades i sense fonament". Cuixart ha assegurat que viu a la presó "amb felicitat i plenitud" i ha recalcat: "Ja fa mesos que no hi ha condemna que em faci doblegar".

Les reaccions

El president Torra ha tingut un record per aquests 300 dies, primer per parar els peus a José Zaragoza​. El socialista ha criticat durament aquest diumenge l'independentisme, a qui ha acusat de voler desacreditar la democràcia espanyola "utilitzant l'exageració i la mentida". Torra, que no acostuma a entrar en la polèmica, ha respost escarit, però contundent i li ha recordat que aquest diumenge ja fa 300 dies de l'empresonament dels líders sobiranistes.

Prèviament, Torra s'ha referit a la carta de Cuixart i ha qualificat aquests 300 dies dies "d'infàmia". "Al vostre costat sempre, incondicionalment", ha sentenciat.

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha fet seves les paraules de Cuixart: "Malgrat la violència i les imposicions, mai renunciarem a continuar creixent, sumant i avançant"

L'exonseller de Justícia, Carles Mundó, ha compartit també la carta de Cuixart: "Amb el pas dels anys, les nostres condemnes els pesaran molt més a ells que a nosaltres"

La consellera Teresa Jordà, ha fet una crida a "no defallir mai" amb un record, també, pels exiliats.

L'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha dit que "la sentència ja està escrita" i ha qualificat a Jordi Cuixart d'imprescindible.

El perfil de la CUP ha recordat els dos líders empresonats amb un poema de Salvat Papasseit.

El vicepresident i portaveu de la junta nacional d'Òmnium, Marcel Mauri, per la seva banda, ha compartit la carta de Cuixart: "Imprescindible llegir avui a Jordi Cuixart"

Des del perfil d'Òmnium, s'ha volgut recordar cadascun dels presos polítics: "Cada dia que sumeu privats de la vostra llibertat és un grau més en l'escala de la vergonya democràtica de l'Estat espanyol. Us volem a casa. A tots!"

Informa:ELNACIONAL.CAT (12-8-2018)