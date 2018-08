EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

La presència de Felip VI en actes públics a Catalunya segueix sent una font de polèmica. Ho va demostrar la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, amb els dubtes fins a última hora del president Quim Torra sobre la seva assistència, i s'està tornant a comprovar amb l'homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17-A previst pel matí de dilluns a Barcelona. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha declinat la invitació de l'alcaldessa Ada Colau per assistir-hi, i el motiu és únic: la presència del monarca espanyol.

La negativa de Paluzie, avançada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), s'inscriu en l'estratègia de l'Assemblea de no coincidir en cap acte on assisteixi el rei. La decisió va en consonància amb el posicionament de la Generalitat, que des de finals de juny va apostar per no convidar Felip VI en cap acte organitzat per l'administració catalana i per plantar qualsevol esdeveniment planificat des de la Casa Reial. Torra sí que serà en l'homenatge del 17-A, les invitacions del qual han anat a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

El president de la Generalitat, en tot cas, es desplaçarà la tarda de divendres cap a la presó de Lledoners, on hi ha reclòs Quim Forn, conseller d'Interior en el moment dels atemptats. Davant del centre penitenciari, l'ANC i Òmnium Cultural hi han convocat un homenatge a Forn, al major Josep Lluís Trapero -ara destinat a feines administratives després del cessament en virtut de l'article 155- i als cossos d'emergències i de seguretat que van participar en la resposta al 17-A, tant a Barcelona com a Cambrils.

La decisió de l'Assemblea, per tant, també s'explica per la voluntat de centrar-se en l'homenatge que s'està preparant a Lledoners. Els dos grans protagonistes, però, no volen tenir protagonisme. Forn, segons ha explicat aquest matí la seva dona, Laura Masvidal, té intenció que es recordin només les víctimes i els professionals que les van assistir, mentre que Trapero ja va deixar clar dissabte -a través d'un comunicat dels Mossos- que no volia que es fes servir la seva imatge. La situació judicial del major, pendent d'una causa per sedició davant de l'Audiència Nacional, el manté en un discret segon pla des de fa mesos. Per tant, el conseller Forn no vol cap homenatge.

El fet que l'ANC hagi optat per no assistir a l'homenatge va acompanyat d'una altra decisió, que és la de no organitzar cap protesta per la presència del monarca a Barcelona. Laia Ortiz, alcaldessa accidental de la ciutat i tinent d'alcalde de Drets Socials, ho ha celebrat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Hi ha molts dies per fer política però l'homenatge de divendres no és el moment", ha destacat Ortiz. L'equip municipal prefereix que no hi hagi cap reivindicació aprofitant l'aniversari del 17-A perquè va viure amb molèstia -així ho va confirmar Colau en una entrevista a El País aquest cap de setmana- la "guerra de banderes" de la manifestació de rebuig celebrada el 26 d'agost.





La CUP, per la seva banda, ha apuntat la possibilitat de celebrar un acte propi de record a les víctimes, i ha deixat la porta oberta a la presència del grup municipal en l'homenatge oficial a Barcelona. Segons ha explicat en roda de premsa Laia Estrada, portaveu del secretariat nacional, la decisió es prendrà en les properes hores.

Arrimadas atia el xoc

La tranquil·litat de l'Ajuntament contrasta amb l'actitud d'Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, que dona per fet que el sobiranisme aprofitarà el 17-A per "insultar" el monarca. Forma part, en tot cas, de l'estratègia de desgast del partit taronja contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui acusen de ser "l'únic" que no veu que l'independentisme sortirà al carrer aquest divendres per protestar contra Felip VI. "Sánchez mira cap a una altra banda", ha destacat Arrimadas des de la COPE.

Segons la dirigent constitucionalista, cap de l'oposició a Catalunya, els ciutadans contraris a la independència se senten desamparats per l'acció de govern del PSOE, i considera que aquest presumpte rebuig massiu que es prepara per divendres és només la punta de l'iceberg. "Hi ha milions de catalans que ens sentim abandonats", ha indicat Arrimadas. Sánchez serà divendres a Barcelona, juntament amb Felip VI i la reina Letízia.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (13-8-2018)