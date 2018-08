EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

El futbol oficial ha tornat. Amb un desig, una certesa i coses que no canvien. La previsió: els culers esperen que aquesta temporada 2018-2019 torni a ser la del Barça aixecant títols com la Champions o la Lliga. De moment, el primer ja és al sarró... tot i que gairebé ni es va veure.

La certesa: la temporada 2018-2019 serà, probablement, la del VAR, que ja és oficial i que ahir mateix ja es va posar en funcionament en la final de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Sevilla. I allò que no canvia: les retransmissions que provoquen vergonya aliena de TVE i de Juan Carlos Rivero. El mateix periodista que ja va indignar els espectadors quan, narrant la final de la Carabao Cup anglesa de la temporada passada, entre l'Arsenal i el City a Teledeporte, va obviar el llaç groc de l'entrenador català de l'equip de Manchester, Pep Guardiola.

Per sort, pensaran els culers, TVE no emetrà massa partits més del Barça aquesta temporada, ja que no té els drets ni de la Lliga, ni de la Champions. Perquè partit que es juga amb el Barça partit que irrita els culers per la retransmissió del periodista de la televisió pública, que no es compensa ni tenint, com ahir, l'exblaugrana Julio Salinas de comentarista.

El que més va indignar els aficionats? Que la televisió estatal connectés amb el partit molt pocs minuts abans que comencés, amb una ridícula i escarransida prèvia, i que segons després de guanyar el títol, el 33è que s'apunta Messi com a jugador del Barça i el primer que aixeca com a capità de l'equip, TVE decidís que ja era tard, que ja n'hi havia prou de celebracions blaugranes, i que en lloc de veure Messi i els companys celebrant el primer títol oficial de la temporada, què millor que veure una pel·lícula d'un altre superheroi, Hulk... Els que van posar verds TVE van ser els espectadors:

Més queixes. Per què quan els presentadors de TVE havien (o han) de mencionar el nom català d'Artur Mas en alguna notícia sembla com si fos la paraula més complicada del món, i no puguin fer la força a la "u" i en canvi ahir Juan Carlos Rivero no va parar de dir "Artúr" al nou jugador brasiler Arthur Melo? És una altra de les virtuts del comentarista que van irritar l'aficionat culer:

Però sens dubte, els que ahir van patir més que la resta van ser els aficionats culers que estaven mirant el partit des de Melilla. Perquè Rivero, fent amics, va perpetrar una nova perla en dir que a la ciutat de Tánger, on es disputava la final, s'havien desplaçat seguidors dels dos equips, “Unos que han venido de Melilla y otros que han venido de España”. Els que voldrien Rivero, potser no fora d'Espanya, però sí fora de Televisió Espanyola, són molts aficionats que han de patir les seves retransmissions.

Informa:ELNACIONAL:CAT (13-8-2018)

N.de la R.

Foc d'encenalls. I, doncs, què esperàveu de TV1 ? En canvi no he vist NI UNA SOLA PROTESTA perquè el partit no va ser ofert en català. Catalunya és un país ocupat, sobretot mentalment. Que una victòria del Barça ho pugui tapar tot o gairebé tot demosrtra on som. I la vida continua...