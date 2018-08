EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

Avui comença a Prada la Universitat Catalana d’Estiu, amb un concert de Ramon Gual a les nou del vespre. Fins al 23 d’agost, hi ha programats cursos, seminaris, espectacles musicals, taules rodones, tallers d’interpretació i de cultura popular i exposicions, entre les quals, ‘La revolució de les urnes’.

D’entre les taules rodones, destaquen ‘Mobilització i política, àmbits enfrontats?’, amb la participació d’Elisenda Paluzie, Marcel Mauri, Pilar Rahola i Jaume Sobrequés i ‘El franquisme entre nosaltres: només escorrialles?’, amb la participació de Jordi Borràs, Albano-Dante Fachín, Bernat Joan i Quico Sallés.

Pel que fa als cursos i seminaris que s’impartiran enguany, són: ‘Sostenibilitat: realitat o quimera?’, a càrrec de Martí Boada i Juncà; ‘De la física quàntica a les nanotecnologies’, que serà coordinat per Núria Ferrer i Anglada; ‘La sanitat i la societat avui’, per Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon; ‘Conjuntura econòmica dels Països Catalans en l’actual context europeu i internacional’, per Òscar Mascarilla; ‘El dret i la garantia de les llibertats civils i polítiques’, per Eva Pons i Parera; ‘Filosofia del vertigen. Elements per una història de la constitució del món’, per Joan González Guardiola i Josep Monserrat; ‘Pensadors empipats: una imatge més acostada a la realitat de la literatura assagística i filosòfica’, per Pompeu Casanovas, Xavier Serra i Josep Montserrat; ‘UCE 1968-2018: balanç de 50 anys d’historiografia’ i ‘De la identitat al catalanisme’, per Àngel Casals; ‘Pompeu Fabra, el seny ordenador de la llengua catalana’, per Gabriel Bibiloni; ‘Lectures i interpretacions dels clàssics medievals. Balanç de més d’un segle’, per Joan Santanach i Suñol i ‘La música catalana com a marca internacional’, per Jaume Carbonell i Guberna.

A més, s’impartiran els seminaris d’investigació ‘La proposta de la Secció Filològica (2016, 2017) ha millorat la de Fabra (1956)?’, per Abelard Saragossà; ‘Elaboració de discursos orals en públic’, per Andreu Sentí i ‘El patrimoni cultural de les Illes Balears. Noves recerques’, per Sebastià Serra i Rosa Calafat.

Informa:VILAWEB.CAT (16-8-2018)