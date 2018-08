EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

La Unión Monárquica de España (UME), un grup nascut a finals del 2016 arrel del procés, i que té com a objectiu “unificar tots els ciutadans monàrquics de Espanya en defensa de la institució Monàrquica actual i els valors que emanen d’ella“, ha convocat els seus simpatitzants a manifestar-se en favor del rei aquest 17 d'agost, primer aniversari dels atemptats de la Rambla. El lema: "Cataluña con su Rey". Han cridat a participar-hi a gent de tot Espanya, i anuncien la vinguda de manifestants de Madrid, de València, de Múrcia i “de tota la geografia espanyola”. Volen que sigui un acte “massiu” i preveuen la participació de “milers” de persones. Aquest grup vol que l’acte sigui “un apropament als monarques”. Han convocat els seus seguidors a les 9h30 a Canaletes i després s’ajuntaran a la plaça Catalunya a l’acte col·lectiu d’homenatge a les víctimes. I després anuncien que a Canaletes faran una ofrena floral a les víctimes.

Joaquín Corominas, president fundador de la UME, ha presentat la convocatòria com “una cosa apolítica”. Afirma que la seva institució és “apolítica” perquè “doni cabuda a tothom”. Afirma que és inevitable que es portin banderes a l'acte, i preveu que es portin “banderes espanyoles, que són les legals”, "però també senyeres", afegeix. Aquest grup diu que “no opinen de política”, però fan una abrandada defensa de la monarquia. Afirmen que el 17 d’agost hauria de ser “un dia d’unió contra tot allò que ens roba la nostra pau i la nostra llibertat”. Corominas afirma que “els reis estan informats” de la convocatòria, però no han concretat si hi haurà contactes amb aquest.

Guàrdies civils i Sociedad Cívica Balear

Han manifestat que es sumaven a l’acte Sociedad Cívica Balear, l’Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes i l'Asociación Unificada de Guardias Civiles. Alícia Romero, vicepresident de Sociedad Cívica Balear, que ja havia organitzat un acte de suport al rei a l’Almudaina de Mallorca, ha manifestat que aquesta organització havia de sumar-se a un acte d'homenatge a les víctimes i de suport a la monarquia. Alfonso Merino, de l'Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha manifestat que era el seu deure "estar present demà a l'homenatge a les víctimes" i ha defensat que ”Els guàrdies civils tenim que ser més visibles, que sàpiguen que estem a Catalunya en defensa de la monarquia i de la Constitució". Ha aprofitat per carregar contra la coordinació entre els Mossos i altres cossos policials, assegurant que la coordinació ha empitjorat en el darrer any i que cal “canviar el model policial espanyol” (sense concretar en absolut en quin sentit ha de canviar).



Apòstols de la monarquia

La Unión Monárquica de España és un grup format per ex membres de la Hermandad Nacional Monárquica de España, que s'ha mostrat molt crítica amb la UME. Pretén “fomentar la història de la Monarquia i lleialtat a la institució Monàrquica actual i als valors que emanen d'ella“. El més sorprenent és que no només defensa la monarquia a Espanya, sinó que assegura que "la seva tasca és fomentar i ajudar a persones monàrquiques d'altres països, els Estats dels quals volen fomentar i restaurar la monarquia al seu territori". Creuen que tenir rei és un avantatge per un país, i al·leguen que "països estratègicament crucials com l'Aràbia Saudita o el Marroc tan sols firmen els grans acords amb el Rei (a qui consideren el seu "germà"). No tenen cap pudor, doncs, en evocar els tèrbols vincles entre els Borbons i la monarquia saudita. El 20 d'octubre la UME ha cridat els seus simpatitzants a participar en la jura de bandera civil a la caserna de Talarn (Pallars Jussà).





Informa:ELNACIONAL.CAT (16-8-2018)

N.de la R.

I sort que l'acte ha de ser "apolític"! Recollons! . Les entitats i partits independentistes no han fet més que el pepet. A l'atmosfera quan se'n va un vent n'arriba un altre.Mai no hi ha un buit. Ara no s'havia d'haver deixat escapar aquesta ocasió d'or per demostrar al món el nostre rebuig a la monarquia i a les autoritats espanyoles. Però res, s'ha deixat que l'espai que deixarem l'ocuparan els del 155, els ultres, en fi, tota l'espanyolada. No es tractava pas d'anar contra l'acte del 17-A, que havia i ha de ser respectuós. Però un cop acabat, la plaça de Catalunya havia de ser un clam per la llibertat del nostre poble. Doncs,no. En lloc del lema "no tenim por, potser li escauria millor "no tenim vergonya".