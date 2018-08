EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

La crida de Ciutadans i d'altres col·lectius a arrencar llaços grocs dels espais públics fa efecte, i cada vegada, de forma més violenta. Aquest migdia, prop de la platja d'Arenys de Mar, un home d'edat avançada ha agredit amb un ganivet Jordi Casas, que s'ha acostat a ell quan l'home arrencava llaços grocs d'una de les baranes dels passos subterranis que connecten la platja amb els càmpings i apartaments de la zona. En declaracions a El Món, Jordi Casas, que ha estat atès pel CAP de Canet de Mar per un tall amb ganivet al braç i per dues dents trencades per un cop de puny de l'agressor, relata que "simplement li he preguntat què feia, i ell s'ha llançat contra mi amb el ganivet a la mà". Per sort, afegeix, "el ganivet ha quedat clavat a la motxilla que duia amb una tovallola a dins", però l'agressor ha recuperat el ganivet i l'ha ferit al braç. "Després ha tret una barra de ferro, però he aconseguit deslliurar-me d'ell".

Poc després, els Mossos d'Esquadra l'han traslladat a la comissaria, tal i com ha pogut confirmar aquest diari. L'agressió feixista d'avui se suma a una llarga llista d'atacs contra la llibertat d'expressió, i es veu atiada per les declaracions d'alguns actors polítics que insten els ciutadans a retirar llaços grocs. Ara bé, Jordi Casas fa una crida a denunciar i a plantar cara als agressors: "No hem de tenir por d’aquesta gentussa ni de ningú, si abaixem el cap ens guanyen”. De fet, reconeix que "l'agressor, un home de més de seixanta anys, no l'havia vist mai abans, i és extremadament violent. Justament, m'ha cridat l'atenció aquesta violència, el fet que portés una barra de ferro i un ganivet, i també els insults. M'ha dit fill de puta en castellà i que em trencaria el cap", relata

Informa:ELNACIONAL.CAT (16-8-2018)